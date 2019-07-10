Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 158 Сумская область

Полный список кандидатов в нардепы на 158-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 158 (Сумская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Акпєров Вадим Вагіфович : народився 20 травня 1988 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Сумська обласна державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Васильєв Ігор Сергійович : народився 25 серпня 1984 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Гиря Олександр Анатолійович : народився 16 сiчня 1973 року в місті Білопілля Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Білопілля Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Дейнека Іван Григорович : народився 16 сiчня 1966 року в смт Краснопілля Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Дейнека", член Аграрної партії України, проживає в смт Краснопілля Краснопільського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Жиленко Віталій Миколайович : народився 24 грудня 1976 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Сумбудтранс", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Левченко Юлія Олексіївна : народилася 13 грудня 1989 року в місті Сумах, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, комунальна установа "Агенція промоції "Суми", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Лобода Василь Петрович : народився 7 сiчня 1969 року в селищі Клипин Борзнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, група компаній "Укрлендфармінг", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Моша Сергій Васильович : народився 25 червня 1973 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Оскер Олексій Генріхович : народився 18 липня 1985 року в селі Бездрик Сумського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ВГО "Євро столиця", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Сугоняко Олександр Леонідович : народився 8 сiчня 1958 року в місті Шостка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Чернадчук Олександр Вікторович : народився 11 липня 1982 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства, Сумський державний університет, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Напомним, Сумская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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