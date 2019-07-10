Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 160 Сумская область

Полный список кандидатов в нардепы на 160-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 160 (Сумская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Аврамчук Дмитро Васильович : народився 19 серпня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ПП "Слуга Народу!", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бондаренко Ярослав Володимирович : народився 22 березня 1978 року в місті Веймар, Німеччина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Іванов Сергій В’ячеславович : народився 11 жовтня 1992 року в селищі Новопокровка Чугуївського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Новопокровка Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Коваленко Віктор Володимирович : народився 1 сiчня 1961 року в селі Верхосулка Білопільського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Молоток Ігор Федорович : народився 4 червня 1967 року в місті Шостка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Обуховська Наталія Анатоліївна : народилася 26 березня 1975 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Социальная справедливость".

Пащенко Інна Олексіївна : народилася 4 квiтня 1968 року в селі Новоселівка Конотопського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Пилипейко Володимир Юрійович : народився 11 червня 1980 року в місті Шостка Шосткинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ГРАНТ-СЕРВІС", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Сахнюк Тетяна Володимирівна : народилася 31 травня 1996 року в селі Піски Лохвицького району Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Семеніхін Артем Юрійович : народився 9 квiтня 1982 року в місті Конотоп Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, офіцер-психолог, 92 ОМБр Збройних Сил України, безпартійний, проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Сердюк Олена Борисівна : народилася 17 квiтня 1989 року в місті Конотоп Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Чанцева-Коваленко Олена Миколаївна : народилася 19 липня 1984 року в селі Миронівка Шосткинського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Шосткинська міська рада, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Напомним, Сумская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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