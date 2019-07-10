Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 161 Сумская область

Полный список кандидатов в нардепы на 161-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 161 (Сумская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бондаренко Валентин Борисович : народився 13 травня 1982 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Гузенко Максим Васильович : народився 8 червня 1981 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агрохім-Партнер", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кірюхін Дмитро Євгенійович : народився 21 квiтня 1976 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ромниптахоспілка", безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Кобзаренко Анатолій Дмитрович : народився 9 червня 1965 року в селі Лучка Липоводолинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Завод Кобзаренко", член Аграрної партії України, проживає в селі Лучка Липоводолинського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Коробка Валентина Миколаївна : народилася 20 травня 1969 року в селі Перехрестівка Роменського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ладуха Віктор Борисович : народився 24 листопада 1969 року в селі Слобода Буринського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Буринський міський голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Слобода Буринського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Мурич Вікторія Сергіївна : народилася 21 квiтня 1986 року в місті Ромни Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Роменський краєзнавчий музей, безпартійнa, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Палун Роман Павлович : народився 7 серпня 1983 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "Птахоспілка", безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Пашко Олександр Сергійович : народився 4 листопада 1985 року в селі Каменське Нікопольського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Благодійна організація "Благодійний фонд "Олександра Пашка", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Роздобудько Володимир Васильович : народився 29 жовтня 1950 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, підприємство облспоживспілки "Роменський ринок", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Самофалов Дмитро Миколайович : народився 7 листопада 1983 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Миколаївка Роменського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Свирид Анатолій Олексійович : народився 29 березня 1978 року в селі Панасівка Липоводолинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Серця Кіборгів", безпартійний, проживає в селі Кияшки міста Горішні Плавні Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Степанченко Ігор Олегович : народився 14 квiтня 1991 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Шкурат Ігор Петрович : народився 9 сiчня 1971 року в селі Хоминці Роменського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник Головного управління внутрішньої безпеки, Державна фіскальна служба України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Сумская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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