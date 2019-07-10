Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 162 Сумская область

Полный список кандидатов в нардепы на 162-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 162 (Сумская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бова Юрій Анатолійович : народився 16 липня 1972 року в місті Тростянець Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Тростянецький міський голова, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тростянець Тростянецького району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Гавриленко Сергій Анатолійович : народився 6 березня 1980 року в селі Хухра Охтирського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника навчального курсу з морально-психологічного забезпечення інженерно-авіаційного факультету, Харківський національний університет Повітряних Сил, контролер технічного стану автомототранспорту цеху кріплення свердловин № 2, Полтавське тампонажне управління ПАТ "УКРНАФТА", безпартійний, проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Домашенко Сергій Олександрович : народився 9 червня 1983 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Регенераторний завод", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Задорожній Микола Миколайович : народився 5 грудня 1984 року в селі Новоюлівка Софіївського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Зінченко Андрій Леонідович : народився 9 вересня 1973 року в місті Охтирка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кужель Олександр Володимирович : народився 31 сiчня 1969 року в селищі Чупахівка Охтирського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Чупахівський селищний голова, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Чупахівка Охтирського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Лозовий Іван Іванович : народився 15 вересня 1961 року в місті Нью-Йорк, Манхеттен, США, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ГО "Благодійний фонд імені Івана Григоровича Лозового", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Рибалко Андрій Петрович : народився 27 жовтня 1988 року в селі Томашівка Недригайлівського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Всеукраїнська громадська організація "Молодий Народний Рух", член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Смілик Микола Васильович : народився 26 вересня 1961 року в селі Комиші Охтирського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий відділенням, ТОВ "Райз – Північ", безпартійний, проживає в селі Хухра Охтирського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Сугак Віктор Васильович : народився 3 сiчня 1956 року в селі Будне Охтирського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Плодорозсадник", член Аграрної партії України, проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Чалий Валерій Григорович : народився 3 жовтня 1963 року в місті Лебедин Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Крук", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Лебедин Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Шарай Ігор Станіславович : народився 11 жовтня 1961 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ескадра", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Напомним, Сумская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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