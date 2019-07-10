Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 164 Тернопольская область

Полный список кандидатов в нардепы на 164-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 164 (Тернопольская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Боярський Вадим Андрійович : народився 12 квiтня 1968 року в смт Шумськ Шумського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, безпартійний, проживає в місті Шумськ Шумського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Василів Ігор Володимирович : народився 16 листопада 1979 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Головко Михайло Йосифович : народився 3 травня 1983 року в селі Токи Підволочиського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Дацків Ігор Васильович : народився 11 листопада 1979 року в селі Городниця Підволочиського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Городниця Підволочиського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Іванусь Богдан Іванович : народився 21 лютого 1997 року в селі Кошляки Підволочиського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник студентського відділу, Львівський національний університет імені Івана Франка, безпартійний, проживає в селі Кошляки Підволочиського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Кравець Володимир Васильович : народився 15 жовтня 1967 року в селі Бутин Збаразького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, Вишнівецький селищний голова Збаразького району Тернопільської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН", проживає в селі Бутин Збаразького району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Купина Василь Володимирович : народився 27 лютого 1980 року в селі Опрілівці Збаразького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник дільниці – керівник проектів, ПП "Станіслав-монтаж", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Левчук Ігор Іванович : народився 2 серпня 1956 року в місті Ланівці Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Гриньки Лановецького району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Панчук Іван Миколайович : народився 21 сiчня 1992 року в селі Бортники Тлумацького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, відділ освіти, молоді та спорту Шумської районної державної адміністрації, безпартійний, проживає в селі Піщатинці Шумського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Салко Віта Степанівна : народилася 11 травня 1976 року в місті Волочиськ Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в смт Підволочиськ Підволочиського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Тимощук Роман Афанасійович : народився 24 вересня 1987 року в селі Білокриниця Кременецького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Чоботарь Валерій Георгійович : народився 17 квiтня 1976 року в селі Михайлівка Глибоцького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Яциковський Богдан Ігорович : народився 29 жовтня 1984 року в місті Збараж Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови з економічного розвитку та міжнародної діяльності, Державна комісія України по запасах корисних копалин, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Напомним, Тернопольская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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