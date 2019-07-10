Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 165 Тернопольская область

Полный список кандидатов в нардепы на 165-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 165 (Тернопольская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Горба Віталій Вячеславович : народився 15 травня 1982 року в місті Зборів Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ПАП "Добрий самарянин", безпартійний, проживає в місті Зборів Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Кісілевич Володимир Володимирович : народився 27 травня 1994 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник сільського голови, Колодненська сільська рада, безпартійний, проживає в селі Шимківці Збаразького району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Мартюк Василь Іванович : народився 20 вересня 1985 року в місті Зборів Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, благодійний фонд "Агрохолдинг "Мрія", безпартійний, проживає в місті Зборів Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Мисик Володимир Святославович : народився 23 березня 1986 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Репела Петро Йосипович : народився 11 листопада 1970 року в селі Вікторівка Козівського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Козівська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Вікторівка Козівського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Саранчук Богдан Володимирович : народився 2 жовтня 1964 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Зборів Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Чайківський Іван Адамович : народився 29 травня 1972 року в селі Настасів Тернопільського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Корпорація "Агропродсервіс", член Аграрної партії України, проживає в селі Великий Ходачків Козівського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Черник Микола Євгенович : народився 21 сiчня 1966 року в селі Конюхи Козівського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Зборів Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Чудик Арсен Ігорович : народився 20 квiтня 1980 року в селі Дичків Тернопільського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Фонд комунального майна у Тернопільському районі, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Шидлюх Людмила Василівна : народилася 31 жовтня 1964 року в селі Великий Глибочок Тернопільського району Тернопільської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в смт Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Юрик Тарас Зіновійович : народився 9 грудня 1980 року в селі Кобилля Збаразького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Напомним, Тернопольская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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