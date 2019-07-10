Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 166 Тернопольская область

Полный список кандидатов в нардепы на 166-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 166 (Тернопольская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Антонов Ярослав Романович : народився 23 лютого 1971 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Бліхар Володимир Васильович : народився 11 березня 1979 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Брацюнь Степан Іванович : народився 15 лютого 1963 року в селі Ступник Хмільницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, політична партія Конгрес Українських Націоналістів, член політичної партії Конгрес Українських Націоналістів, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Конгрес Українських Націоналістів.

Василіцький Роман Романович : народився 3 листопада 1963 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Вітвіцький Олег Іванович : народився 10 червня 1976 року в селі Застіноче Теребовлянського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в селі Застіноче Теребовлянського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Люшняк Микола Володимирович : народився 8 лютого 1974 року в місті Бережани Бережанського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Сеник Василь Васильович : народився 26 грудня 1962 року в селі Возилів Бучацького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Бучацька районна організація Українського товариства мисливців і рибалок, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Трибухівці Бучацького району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Сопель Ігор Михайлович : народився 16 вересня 1974 року в місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Хоростківський регіональний структурний підрозділ ТОВ "Агробізнес", безпартійний, проживає в місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Стечишин Алла Василівна : народилася 26 серпня 1982 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Завадівський сільський голова Монастириського району Тернопільської області, безпартійнa, проживає в місті Теребовля Теребовлянського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Холоднюк Зеновій Васильович : народився 12 серпня 1961 року в селі Улашківці Чортківського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Селянська партія України, член Селянської партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Тернопольская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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