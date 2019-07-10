Выборы-2019: список партии Украинская стратегия Гройсмана

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Украинская стратегия Гройсмана" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Гройсман Володимир Борисович : народився 20 сiчня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Прем’єр-міністр України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Гриневич Лілія Михайлівна : народилася 13 травня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Міністр освіти і науки України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 2.

Саєнко Олександр Сергійович : народився 29 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Міністр Кабінету Міністрів України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Джапарова Еміне Айяровна : народилася 5 травня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник Міністра, Міністерство інформаційної політики України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.

Нищук Євген Миколайович : народився 29 грудня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Міністр культури України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Петренко Павло Дмитрович : народився 17 липня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Міністр юстиції України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Марченко Сергій Михайлович : народився 24 сiчня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Тетерук Андрій Анатолійович : народився 15 травня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Вишгород Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Яблонський Павло Васильович : народився 11 липня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Вінницька міська рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Єленський Віктор Євгенович : народився 26 березня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Боденчук Юрій Володимирович : народився 12 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Апарату Прем’єр-міністра України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Шкварилюк Володимир Васильович : народився 9 липня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Крихівці міста Івано-Фрранківська, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна : народилася 15 березня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в смт Східниця Бориславського району Львівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.

Колганова Олена Валеріївна : народилася 9 грудня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 14.

Ліссітса Алекс Миколайович : народився 23 квiтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Білецький Мирослав Золтанович : народився 11 сiчня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Рокосово Хустського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Рябчук Василь Васильович : народився 20 липня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прес-секретар Прем’єр-міністра України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, безпартійний, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Алексєєв Ігор Сергійович : народився 23 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Бондаренко Володимир Валерійович : народився 28 листопада 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Державний секретар, Секретаріат Кабінету Міністрів України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Сочка Олександр Олександрович : народився 19 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Стемковський Владислав Володимирович : народився 29 червня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Тернопільська міська рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Лубківський Данило Романович : народився 18 серпня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Попик Сергій Дмитрович : народився 6 серпня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник Прем’єр-міністра України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Бойко Олена Петрівна : народилася 7 серпня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 24.

Стефанішина Ольга Віталіївна : народилася 29 жовтня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Секретаріат Кабінету Міністрів України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 25.

Кривенко Вадим Валерійович : народився 8 вересня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Риженко Олександр Володимирович : народився 26 травня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Державне агентство з питань електронного урядування України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Кремінь Тарас Дмитрович : народився 10 червня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Золотарьов Євген Володимирович : народився 12 червня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, Громадська організація "Громадський рух "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в селі Загребля Оржицького району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Корчик Віталій Андрійович : народився 18 квiтня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Таштанов Тимур Бекмуратович : народився 28 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Перший заступник керівника Апарату Прем’єр-міністра України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Помазанов Андрій Віталійович : народився 2 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Марченко Ольга Василівна : народилася 20 вересня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник патронатної служби, Міністерство юстиції України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 33.

Дехтяренко Артем Євгенійович : народився 2 листопада 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділу Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю, Секретаріат Кабінету Міністрів України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Малишева Ганна Леонідівна : народилася 24 вересня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, молодший науковий співробітник, Одеський національний політехнічний Університет, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 35.

Дідковська Валерія Юріївна : народилася 14 березня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 36.

Крамченков Андрій Борисович : народився 24 грудня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Зеленський Ярослав Миколайович : народився 12 травня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Пустомитівський сільський голова Горохівського району Волинської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в селі Пустомити Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Леонова Людмила Олександрівна : народилася 27 лютого 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник групи, ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 39.

Деркаченко Юлія Вікторівна : народилася 28 травня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри, Донбаський інститут техніки та менеджменту ВПНЗ "Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 40.

Сапронов Олексій Миколайович : народився 30 червня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з розвитку західного регіону, ПрАТ "УТСК", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в селі Коритняни Ужгородського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна : народилася 26 листопада 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 42.

Марковський Максим Сергійович : народився 27 лютого 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Інформаційно-аналітична компанія "Укрбізнесконсалтинг", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в селі Сонячне Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Пенькова Мирослава Степанівна : народилася 25 грудня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ Інформаційне агентство "Регіонньюз", безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 44.

Желамська Неля Володимирівна : народилася 27 червня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, шеф-редактор, Суспільно-політично аналітичний журнал "Персона", безпартійнa, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 45.

Бегей Василь Амброзійович : народився 12 червня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, обласне комунальне підприємство "Івано-Франківське бюро технічної інвентаризації", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Журавльова Наталія Миколаївна : народилася 18 липня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

Смірнов Володимир Олександрович : народився 31 жовтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Костюк Вікторія Миколаївна : народилася 1 квiтня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник селищного голови, Смизька селищна рада Дубенського району Рівненської області, безпартійнa, проживає в смт Смига Дубенського району Рівненської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 49.

Чепік Володимир Ігоревич : народився 14 грудня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.

Волочай Світлана Вячеславівна : народилася 27 сiчня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель інформатики, Іванківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Київської області, безпартійнa, проживає в смт Іванків Іванківського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 51.

Соколик Олег Віталійович : народився 2 жовтня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Бєй Ілля Геннадійович : народився 6 жовтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач кафедри слов’янської філології філологічного факультету, Запорізький національний університет, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Савка Наталія Володимирівна : народилася 25 листопада 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54.

Плясецький Олександр Віталійович : народився 16 лютого 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Баришівська районна державна адміністрація Київської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Рутковська Олена Юріївна : народилася 28 червня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, Агенція регіонального розвитку Хмельницької області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 56.

Малик Юлія Леонідівна : народилася 3 квiтня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, комунальна установа "Управління спільною власністю територіальних громад" Закарпатської обласної ради, безпартійнa, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 57.

Кричфалушій Володимир Васильович : народився 19 травня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Хуст Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Братасюк Микола Сергійович : народився 8 вересня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Бондаренко Ірина Олександрівна : народилася 30 грудня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу продажу, ТОВ "ММ Пекеджінг Україна", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 60.

Березань Ярослав Григорович : народився 6 травня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Бобровська Юлія Олегівна : народилася 31 травня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 62.

Гой Володимир Богданович : народився 1 липня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Украинская стратегия Гройсмана", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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