Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 11 Винницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 11-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 11 (Винницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бевз Світлана Володимирівна : народилася 4 листопада 1973 року в місті Вінниці, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Гижко Андрій Петрович : народився 27 червня 1978 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Вінницька обласна державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Березино Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Горлачов Ігор Ярославович : народився 31 березня 1984 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Давиденко Ганна Віталіївна : народилася 24 травня 1983 року в місті Вінниці, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проректор з наукової та міжнародної діяльності, ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Кістіон Володимир Євсевійович : народився 31 травня 1965 року в селі Довжок Ямпільського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Віце-прем’єр-міністр України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ковальов Андрій Євгенійович : народився 24 сiчня 1977 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник генерального директора, АТ "Вінницяобленерго", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Кудлаєнко Сергій Володимирович : народився 13 жовтня 1975 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, безпартійний, проживає в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Лепей Олена Володимирівна : народилася 3 жовтня 1977 року в місті Вінниці, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач, Вінницьке відділення навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання НАВС, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Пашковський Максим Ігорович : народився 24 березня 1983 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Панчер Солюшнс", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Приходько Анастасія Костянтинівна : народилася 21 квiтня 1987 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Скрипченко Валерій Володимирович : народився 6 березня 1975 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Хаджинов Максим Геннадійович : народився 9 квiтня 1991 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник цеху № 3 по виготовленню електронагрівальних плит, ПП "ВО Елна-Сервіс", безпартійний, проживає в селі Якушенці Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Шулікін Олег Миколайович : народився 24 серпня 1966 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Агрономічненський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Винницкая область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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