Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 12 Винницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 12-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 12 (Винницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Базелюк Володимир Васильович : народився 13 квiтня 1980 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Білошкурський Олександр Валерійович : народився 28 серпня 1975 року в місті Вінниця, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Консалтинг експерт груп "Діктум-Фактум", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Ваколюк Людмила Євгенівна : народилася 14 жовтня 1971 року в місті Вінниці, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Верлан-Кульшенко Олена Олександрівна : народилася 13 липня 1971 року в смт Шаргород Шаргородського району Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, викладач кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Галіцька Вікторія Вікторівна : народилася 24 грудня 1988 року в селі Суслівці Летичівського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ДИНАСТІЯ В.В.", безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Головін Ігор Володимирович : народився 20 липня 1975 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СВІДОМА НАЦІЯ".

Грушко Сергій Сергійович : народився 11 липня 1990 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, житлово-будівельний кооператив "Польський Бульвар", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Донець Віталій Григорович : народився 27 лютого 1981 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, державна реабілітаційна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Промінь", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Драбовський Анатолій Григорович : народився 1 серпня 1958 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ректор, Вінницький кооперативний інститут, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кривешко Сергій Сергійович : народився 25 грудня 1975 року в селі Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "АТП КРИВЕШКО", безпартійний, проживає в селі Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Мазуренко Денис Анатолійович : народився 7 сiчня 1985 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Марцинковський Леонід Васильович : народився 16 серпня 1977 року в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "Марцинковський і партнери", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Околіта Володимир Олександрович : народився 23 листопада 1972 року в селі Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-хірург, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Павленко Юрій Євгенійович : народився 29 жовтня 1989 року в смт Стара Синява Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Покорук Неля Миколаївна : народилася 16 грудня 1969 року в селі Оленівка Вінницького району Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Аграрної партії України, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Руденко Сергій Васильович : народився 5 листопада 1968 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Винницкая область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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