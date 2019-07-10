Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 13 Винницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 13-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 13 (Винницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бойко Юрій Іванович : народився 31 травня 1962 року в селі Широка Гребля Хмільницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Вербецький Андрій Олегович : народився 11 листопада 1993 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Колесник Ірина Миколаївна : народилася 30 квiтня 1987 року в місті Козятин Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітна, безпартійнa, проживає в селі Козятин Козятинського району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Крученюк Олександр Васильович : народився 30 травня 1978 року в місті Хмільник Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Вінницька обласна державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Хмільник Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Максименко Юрій Володимирович : народився 19 грудня 1981 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "КУРС", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Матвіюк Сергій Анатолійович : народився 14 грудня 1978 року в місті Козятин Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Козятин Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Москалюк Андрій Петрович : народився 15 серпня 1976 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Барбарис", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Побережний Олег Володимирович : народився 8 серпня 1967 року в селі Стара Гута Хмільницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Партія Національного Порятунку", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Социальная справедливость".

Реп’ях Олександр Анатолійович : народився 23 квiтня 1983 року в місті Хмільник Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник директора, ТОВ "Санаторій Поділля", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Стахов Валерій Іванович : народився 17 жовтня 1969 року в місті Козятин Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, селянсько-фермерське господарство "Богдан", безпартійний, проживає в селі Козятин Козятинського району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Юрчишин Петро Васильович : народився 13 липня 1958 року в місті Антрацит Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Хмільник Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Яремчук Юрій Якович : народився 31 травня 1972 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Винницкая область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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