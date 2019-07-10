Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 14 Винницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 14-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 14 (Винницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Борзова Ірина Наумівна : народилася 28 серпня 1982 року в місті Вінниці, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Брояка Вадим Францович : народився 16 листопада 1985 року в селі Будків Хмільницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "Юридична фірма "Юрінформ", безпартійний, проживає в місті Хмільник Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Дикий Микола Борисович : народився 12 червня 1972 року в селі Городище Літинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в смт Літин Літинського району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Дунайчук Альона Вікторівна : народилася 25 лютого 1983 року в селі Мальчівці Барського району Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в селі Мальчівці Барського району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Кінщак Володимир Андрійович : народився 25 листопада 1958 року в місті Бар Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Бар Барського району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кривак Іван Васильович : народився 21 сiчня 1982 року в селі Олексіївка Жмеринського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "МИТНО-БРОКЕРСЬКА ГРУПА", безпартійний, проживає в селі Олексіївка Жмеринського району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Кушнір Анатолій Петрович : народився 10 листопада 1961 року в місті Жмеринка Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор з виробництва, ПП "Корунд-Комплект", безпартійний, проживає в місті Жмеринка Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Лутковська Світлана Михайлівна : народилася 31 липня 1986 року в селі Борівка Чернівецького району Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор бібліотеки, Вінницький національний аграрний університет, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Мартинюк Анатолій Григорович : народився 6 квiтня 1982 року в місті Бар Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовослужбовець, Служба безпеки України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Мельничук Іван Іванович : народився 8 лютого 1969 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Дяківці Літинського району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Середа Віталій Вікторович : народився 27 грудня 1982 року в смт Літин Літинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Учасників АТО Літинського району", безпартійний, проживає в смт Літин Літинського району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Сімакова Наталя Михайлівна : народилася 13 грудня 1989 року в селі Чемериси-Барські Барського району Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Слівінський Анатолій Михайлович : народився 11 лютого 1965 року в селі Степок Чуднівського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Ткачук Віталій Миколайович : народився 13 липня 1975 року в селі Вербівка Липовецького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Швець Борис Степанович : народився 12 березня 1974 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Діброва – Буд", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Щербаківська Людмила Михайлівна : народилася 14 сiчня 1970 року в селі Слобода-Межирівська Жмеринського району Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Юхимчук Анатолій Петрович : народився 19 квiтня 1959 року в селі Коричинці Деражнянського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник Голови, Рахункова палата, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Винницкая область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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