Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 15 Винницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 15-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 15 (Винницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Білозір Лариса Миколаївна : народилася 24 вересня 1981 року в смт Тростянець Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, громадська організація "Життя та розвиток громад", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Івасько Василь Леонідович : народився 1 сiчня 1974 року в селі Хоменки Шаргородського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Хоменки Шаргородського району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Копера Дмитро Васильович : народився 20 лютого 1982 року в селі Мурафа Шаргородського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник служби матеріально-технічного забезпечення, регіональна філія "Південно-Західної залізниці" АТ "Українська залізниця", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Лунько Олександр Олександрович : народився 24 лютого 1985 року в селі Обухів Мурованокуриловецького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ПП "Батьківська Земля", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мельник Павло Олегович : народився 12 серпня 1992 року в селі Липівка Томашпільського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Пращук Віталій Юрійович : народився 18 вересня 1980 року в смт Сутиски Тиврівського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Сутиски Тиврівського району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Романюк Володимир Васильович : народився 20 квiтня 1978 року в смт Теплик Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний директор, ПрАТ "Зернопродукт МХП", безпартійний, проживає в селі Карабелівка Теплицького району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Соляник Вадим Сергійович : народився 3 лютого 1988 року в місті Шаргород Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Формоза Компаунд Україна", безпартійний, проживає в місті Шаргород Шаргородського району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Спориш Іван Дмитрович : народився 8 липня 1959 року в селі Комаргород Томашпільського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Високе Томашпільського району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Тітов Сергій Олександрович : народився 11 вересня 1974 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в селі Антонівка Томашпільського району Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Черкевич Олексій Анатолійович : народився 29 березня 1962 року в селі Довжок Шаргородського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст з питань екології та охорони навколишнього середовища, відділ агропромислового розвитку Шаргородської районної державної адміністрації, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Шаргород Шаргородського району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Винницкая область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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