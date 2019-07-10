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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 17 Винницкая область

10 июля, 17:05

Полный список кандидатов в нардепы на 17-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 17 (Винницкая область):

Грамарчук Александр Леонидович : родился 6 сентября 1982 года в селе Уланов Хмельницкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник группы мониторинга информационного пространства и противодействия, Винницкий областной военный комиссариат, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Дадочкин Дмитрий Александрович : родился 13 августа 1987 года в городе Кишинев, Молдова, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Жилинский Андрей Иванович : родился 1 января 1977 года в городе Ладыжин Тростянецкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Заречанский Владимир Анатольевич : родился 6 февраля 1973 года в городе Тростянец Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Свобода", проживает в Войтовка Бершадского района Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Коваль Александр Леонидович : родился 30 апреля 1981 года в городе Ладыжин Тростянецкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Красницкий Андрей Владимирович : родился 14 марта 1987 года в поселке Новые Белокоровичи Олевского района Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Юридическо-земельный союз "Альянс", генеральный директор ООО "Центр недвижимости "Альянс-инвест", беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Кучер Николай Иванович : родился 24 августа 1959 года в селе Гордеевка Тростянецкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Украинской Народной Партии, проживает в городе Ладыжин Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Майданевич Леонид Александрович : родился 25 августа 1972 года в селе Ждановка Хмельницкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Петришин Богдан Сергеевич : родился 10 октября 1993 в городе Архангельск, Российская Федерация, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Пигуля Виктор Николаевич : родился 1 мая 1975 года в селе Удич Теплицкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, потребительского товарищества "Гранд", член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в селе Удич Теплицкого района Винницкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Напомним, Винницкая область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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