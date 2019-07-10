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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 18 Винницкая область

10 июля, 17:05

Полный список кандидатов в нардепы на 18-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: УНИАН

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 18 (Винницкая область):

Антонюк Николай Павлович : родился 25 августа 1968 года в селе Човновица Оратовского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, консультант-агротехнологий в научно-производственном предприятии "АИСТ", беспартийный, проживает в селе Човновица Оратовского района Винницкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Вигонюк Андрей Владимирович : родился 12 декабря 1991 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель главного врача в НКП "Винницкий областной специализированный клинический диспансер радиационной защиты населения", член политической партии "Свобода", проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Грусевич Виталий Олегович : родился 1 июня 1973 года в пгт Брацлав Немировского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор Конфедерации строителей Украины, беспартийный, проживает в селе Вита-Почтовая Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Демчак Руслан Дмитриевич : родился 9 апреля 1975 года в смт Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает смт Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Демчак Руслан Евгеньевич : родился 5 июля 1974 в пгт Липовец Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Липовец Липовецкого района Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Довгань Павел Олегович : родился 12 июля 1996 года в городе Ладыжин Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора научно-исследовательского хозяйства "Агрономичное", беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Зелинский Андрей Васильевич : родился 4 декабря 1975 года в городе Липовец Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель проектов ОО "Общественное движение "Слуга народа", беспартийный, проживает в городе Липовец Липовецкого района Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Калетник Григорий Николаевич : родился 2 мая 1949 года в селе Клембовка Ямпольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры административного менеджмента и альтернативных источников энергии Винницкого национального аграрного университета, беспартийный, проживает в селе Великая Косница Ямпольского района Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Король Александр Васильевич : родился 27 июля 1976 года в селе Мизяковские Хутора Винницкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник Немировского отдела полиции ГУНП в Винницкой области, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Кременюк Михаил Владимирович : родился 22 ноября 1985 года в городе Немиров Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя Винницкого областного совета, член политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", проживает в городе Винница, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко".

Лавровский Михаил Игоревич : родился 26 января 1997 года на городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Развитие".

Мейдич Олег Леонидович : родился 24 ноября 1970 года в городе Калиновка Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Батькивщина", проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Михайленко Петр Николаевич : родился 2 октября 1976 года в городе Умань Черкасской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Брацлав 3-М", беспартийный, проживает в поселке Брацлав Немировского района Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Павлюк Сергей Николаевич : родился 19 мая 1978 года в городе Деражня Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Смотрич Сергей Георгиевич : родился 8 апреля 1970 года в городе Львов, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Сила и честь ".

Напомним, Винницкая область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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