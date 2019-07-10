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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 19 Волынская область

10 июля, 17:05

Полный список кандидатов в нардепы на 19-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 19 (Волынская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Голигін Віталій Володимирович : народився 1 серпня 1954 року в селищі Хороль Приморського краю, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Володимир-Волинський Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Григоренко Сергій Анатолійович : народився 2 сiчня 1979 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант, ТОВ "Спецпроект-Капітал", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Гузь Ігор Володимирович : народився 11 сiчня 1982 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування.

Згоранець Василь Володимирович : народився 23 березня 1971 року в селі Черемошна Воля Любомльського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Зоря Володимир-Волинського району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Конєва Ірина Василівна : народилася 27 квiтня 1975 року в місті Нововолинськ Волинської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант, cекретаріат Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мисковець Назар Сергійович : народився 23 грудня 1988 року в смт Олика Ківерцівського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Юнак Микола Петрович : народився 3 квiтня 1975 року в селищі Локачі Локачинського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Західний Буг Юнака Сергія Петровича", безпартійний, проживає в місті Володимир-Волинський Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Волынская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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