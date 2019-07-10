Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 20 Волынская область

Полный список кандидатов в нардепы на 20-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 20 (Волынская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Ваврищук Вадим Петрович : народився 15 червня 1974 року в смт Локачі Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування.

Козюра Андрій Григорович : народився 6 червня 1979 року в місті Любомль Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, генеральний директор ТДВ "Юридична компанія "Ліга Права", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Струмівка Луцького району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Мартиняк Сергій Васильович : народився 4 березня 1971 року в місті Луцьку Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Гаразджа Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Мирка Іван Іванович : народився 21 липня 1980 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Волинська територіальна організація партії "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Пудлік Віталій Георгійович : народився 30 грудня 1986 року в селі Чаруків Луцького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, водій, виконавчий апарат Луцької районної ради, проживає в селі Чаруків Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Рубльов Вячеслав Володимирович : народився 25 лютого 1979 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, Волинська обласна рада, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Саєвич Володимир Михайлович : народився 27 вересня 1957 року в селищі Лопатин Радехівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Горохів Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Твердохліб Олена Олегівна : народилася 17 серпня 1972 року в селі Маяки Луцького району Волинської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, Княгининівський сільський голова, безпартійнa, проживає в селі Княгининок Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Цейко Юрій Феодосійович : народився 8 березня 1965 року в селі Боратин Луцького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Фабрика солодощів "Ласка", безпартійний, проживає в селі Голишів Луцького району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Напомним, Волынская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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