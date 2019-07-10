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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 21 Волынская область

10 июля, 17:15

Полный список кандидатов в нардепы на 21-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: УНИАН

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 21 (Волынская область):

Горишний Василий Александрович: родился 20 января 1983 года в городе Ковель Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "ИВС-ТРАНС", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в селе Воля-Ковель Ковельского района Волынской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Демьянчук Виталий Юрьевич: родился 31 августа 1984 года в городе Ковель Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Вместе Сила", проживает в городе Ковель Волынской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Вместе Сила".

Ивахив Степан Петрович: родился 24 января 1968 года в селе Андреевка Буского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Липы Луцкого района Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Калюжный Олексндра Владимирович: родился 4 апреля 1970 года в городе Изюм Харьковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Ковель Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Кошарук Сергей Дмитриевич: родился 22 сентября 1973 года в городе Ковель Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Ковель Волынской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Лев Андрей Николаевич: родился 1 апреля 1983 года в селе Долгов Гороховского района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, военнослужащий, Вооруженные Силы Украины, беспартийный, проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Мисирук Олег Николаевич: родился 28 мая 1984 года в городе Луцке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Яревище Старовиживского района Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Мовчан Виктор Викторович: родился 27 января 1988 года в городе Ковель Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, благотворительная организация "Благотворительный фонд "Позитивная взаимодействие ", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Полищук Юрий Петрович: родился 13 февраля 1975 года в селе Облапы Ковельского района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник, управление гуманитарной сферы исполнительного комитета Люблинецкой поселкового совета Ковельского района Волынской области, член Политической партии Всеукраинское объединение "Свобода", проживает в городе Ковель Волынской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Сидор Иван Ярославович: Родился 17 января 1997 в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в селе Змиенец Луцкого района Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Синчук Богдан Владимирович: родился 8 мая 1981 года в селе Датынь Ратнивского района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, член Политической партии "Батькивщина", проживает в Луцке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Напомним, Волынская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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