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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 22 Волынская область

10 июля, 17:15

Полный список кандидатов в нардепы на 22-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 22 (Волынская область):

Адамчук Сергей Николаевич: родился 16 мая 1982 года в городе Ковель Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Бабаханов Руслан Алексеевич: родился 15 апреля 1969 года в селе Мощаница Киверцовского района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" , проживает в Луцке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Глазунов Дмитрий Борисович: родился 11 июля 1974 в городе Киверцы Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, Волынская областная ОО "Волынская областная больничная касса", беспартийный, проживает в селе Струмовка Луцкого района Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Данильчук Павел Петрович: родился 30 июня 1985 года в селе Торговица Млиновского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель территориального подразделения, ОО "Общественное движение "Народный контроль", беспартийный, проживает в селе Торговица Млиновского района района Ровенской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Гражданская позиция".

Климук Дмитрий Николаевич: родился 6 декабря 1985 года в городе Луцке Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Народный Рух Украины", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Народный Рух Украины".

Моклица Юрий Владимирович: родился 5 мая 1982 года в городе Луцке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник руководителя, ООО "Спецпроект-СТАНДАРТ", член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Луцке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Игорь Петрович Палица: родился 10 декабря 1972 года в городе Луцке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель Волынского областного совета, член Политической партии "Украинское объединение патриотов УКРОП", проживает в городе Яремче Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Панасюк Вячеслав Витальевич: родился 3 мая 1980 года в городе Луцке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Писачук Сергей Васильевич: родился 21 марта 1976 года в поселке Шацк Шацкого района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, врач-флеболог Центра хирургии глаза профессора Загурского, беспартийный, проживает в Луцке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Федик Николай Николаевич: родился 1 февраля 1987 года в селе Песчаное Камень-Каширского района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, член Политической партии "Свобода ", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение" Свобода ".

Шкитер Тарас Игоревич: родился 24 ноября 1990 года в городе Луцке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ОО "Гражданское движение" сознательным ", беспартийный, проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Напомним, Волынская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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