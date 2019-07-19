Выборы-2019: нумерация партий в бюллетенях

Выбираем "партийную" часть парламента. Бюллетень и особенности голосования

Фото: Getty Images

21 июля в Украине состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Как известно, выборы-2019 пройдут по смешанной системе: половину парламента (225 народных депутатов) будет избрана по спискам. Еще столько же, по законодательству, должно быть избрано по мажоритарным округам.

Однако в связи с аннексией Крыма и оккупацией части Донбасса выборы на неподконтрольных территориях не организовываются и не проводятся. Таким образом, в мажоритарных округах будет избрано лишь 199 депутатов и парламент следующего созыва, как и нынешний, будет неполным.

На избирательных участках избирателям предложат заполнить два бюллетеня. В одном из них – песочного цвета – нужно будет выбрать из кандидатов депутата в своем мажоритарном округе. Всего на 18 июля продолжают принимать участие в кампании 3084 кандидата-мажоритарщика. Ознакомиться с полным списком кандидатов в округах можно здесь.

Второй бюлетень – для голосования за партийные списки – будет серо-голубого цвета. В данном материале сайт "Сегодня" предлагает полный список партий, принимающих участие в выборах по партийным спискам. Всего таких партий 22, по их спискам идут в общей сложности 2747 кандидатов. С полными списками конкретной партии можно ознакомиться, перейдя по соответствующей гиперссылке ниже. Здесь же перечень партий и кандидатов представлен ровно в том виде, в каком его увидят избиратели в бюллетенях.

Напоминаем, что поддержать ту или иную политическую силу избиратель может, поставив в "окошке" напротив ее названия пометку "+", "V" или какую-либо другую. Пометка должна быть только одна: надписи, любе пометки напротив других партий и кандидатов дают основание признать бюллетень недействительным. Ваш голос будет потерян.

Итак, какие партии идут на выборы.

1 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК"

Мураев Евгений Владимирович, Вилкул Александр Юрьевич, Кернес Геннадий Адольфович, Труханов Геннадий Леонидович, Бойченко Вадим Сергеевич

(Полный список партии Оппозиционный блок на выборах-2019)

2 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "СИЛА И ЧЕСТЬ"

Смешко Игорь Петрович, Сотник Елена Сергеевна, Чубаров Рефат Абдурахманович, Мирошниченко Иван Владимирович, Замана Владимир Михайлович

(Полный список партии Сила и Честь на выборах-2019).

3 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАТЬКИВЩИНА"

Тимошенко Юлия Владимировна, Тарута Сергей Алексеевич, Наливайченко Валентин Александрович, Соболев Сергей Владиславович, Кондратюк Елена Константиновна

(Полный список партии Батькивщина на выборах-2019).

4 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ПАТРИОТ"

Голомша Николай Ярославович, Сирый Николай Иванович, Филипчук Георгий Георгиевич, Журавчак Александр Петрович, Бобул Иван Васильевич

(Полный список партии Патриот на выборах-2019).

5 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "СИЛА ЛЮДЕЙ"

Солонтай Александр Гейзович, Сова Светлана Николаевна, Еднак Остап Владимирович, Омельчук Ольга Ивановна, Тарасов Денис Олегович

(Полный список партии Сила Людей на выборах-2019).

6 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"

Бойко Юрий Анатольевич, Рабинович Вадим Зиновьевич, Медведчук Виктор Владимирович, Королевская Наталия Юрьевна, Левочкин Сергей Владимирович

(Полный список партии Оппозиционная платформа – За жизнь на выборах-2019).

7 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ УКРАИНЫ"

Бодун Татьяна Ивановна, Кононов Виталий Николаевич, Луговик Сергей Николаевич, Зискин Александр Семенович, Крупко Элеонора Ивановна

(Полный список Партии зеленых Украины на выборах-2019).

8 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" ФАКЕЛ"

Однорог Татьяна Васильевна, Крамар Александр Сергеевич, Гончаров Александр Юрьевич, Евчук Ольга Ярославовна, Милко Наталья Гавриловна

(Полный список партии Всеукраинское объединение Факел на выборах-2019).

9 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ "САМОПОМОЩЬ"

Садовый Андрей Иванович, Квасницкая Ольга Алексеевна, Дрик Александра Николаевна, Бидняк Татьяна Владимировна, Сыроид Оксана Ивановна

(Полный список партии Самопомич на выборах-2019).

10 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ"

Порошенко Петр Алексеевич, Парубий Андрей Владимирович, Геращенко Ирина Владимировна, Забродский Михаил Витальевич, Федина София Романовна

(Полный список партии Европейская Солидарность на выборах-2019).

11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА"

Гройсман Владимир Борисович, Гриневич Лилия Михайловна, Саенко Александр Сергеевич, Джапарова Эмине Айяровна, Нищук Евгений Николаевич

(Полный список партии Украинская стратегия Гройсмана выборах-2019).

12 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ"

Гриценко Анатолий Степанович, Добродомов Дмитрий Евгеньевич, Томенко Николай Владимирович, Катеринчук Николай Дмитриевич, Соловьева Марина Михайловна

(Полный список партии Гражданская позиция на выборах-2019).

13 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ"

Шлапак Алла Васильевна, Дичек Александр Иванович, Сорока Снежана Леонидовна, Сирота Святослав Анатольевич, Сергеева Юлия Николаевна

(Полный список партии Социальная справедливость на выборах-2019).

14 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "СЛУГА НАРОДА"

Разумков Дмитрий Александрович, Стефанчук Руслан Алексеевич, Венедиктова Ирина Валентиновна, Арахамия Давид Георгиевич, Янченко Галина Игоревна

(Полный список партии Слуга народа на выборах-2019).

15 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "СИЛА ПРАВА"

Сенченко Андрей Виленович, Данилюк Александр Владимирович, Василенко Владимир Андреевич, Чорноусько Юлия Витальевна, Полях Анатолий Михайлович

(Полный список партии Сила права на выборах-2019).

16 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ОЛЕГА ЛЯШКО"

Ляшко Олег Валерьевич, Галасюк Виктор Валерьевич, Лозовой Андрей Сергеевич, Маковецкая Инга Степановна, Савка Иван Иванович

(Полный список партии Радикальная партия Олега Ляшко на выборах-2019).

17 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ПАРТИЯ ШАРИЯ"

Шарий Анатолий Анатольевич*, Бондаренко Ольга Алексеевна, Белоглазова Антонина Александровна, Уллах Павел Ехсанович, Евтухов Евгений Анатольевич

(Полный список партии Партия Шария на выборах-2019).

18 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ГОЛОС"

Вакарчук Святослав Иванович, Клименко Юлия Леонидовна, Рудык Кира Александровна, Железняк Ярослав Иванович, Устинова Александра Юрьевна

(Полный список партии Голос на выборах-2019).

19 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "НЕЗАЛЕЖНИСТЬ"

Могилев Анатолий Владимирович, Ступак Иван Иванович, Зюбанова Татьяна Анатольевна, Фаринник Василий Иванович, Черных Сергей Петрович

(Полный список партии Незалежнисть на выборах-2019).

20 АГРАРНАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ

Поплавский Михаил Михайлович, Бортич Лилия Ивановна, Марчук Денис Владимирович, Мадей Анна Сергеевна, Шушкевич Владимир Григорьевич

(Полный список партии Аграрная партия Украины на выборах-2019)

21 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СВОБОДА"

Тягнибок Олег Ярославович, Билецкий Андрей Евгениевич, Ярош Дмитрий Анатольевич, Тарасенко Андрей Иванович, Кошулинский Руслан Владимирович

(Полный список партии ВО Свобода на выборах-2019).

22 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РУХ НОВЫХ СИЛ МИХАИЛА СААКАШВИЛИ"

Саакашвили Михеил Николозович, Сакварелидзе Давид, Доний Александр Сергеевич, Соломатина Анна Жоржевна, Лановой Владимир Тимофеевич

(Полный список партии Рух Новых Сил Михаила Саакашвили на выборах-2019).

*Примечание.Регистрация кандидата в народные депутаты Анатолия Шария отменена решением ЦИК №1446 от 3 июля 2019 года.

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