Выборы-2019: список партии Европейская Солидарность

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Европейская Солидарность" в многомандатном избирательном округе.

Список:

Порошенко Петро Олексійович : народився 26 вересня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова Центральної ради Партії (Голова Партії), Політична партія "Европейская Солидарность", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Парубій Андрій Володимирович : народився 31 сiчня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Геращенко Ірина Володимирівна : народилася 15 травня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.

Забродський Михайло Віталійович : народився 24 сiчня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, командувач, десантно-штурмові війська Збройних Сил України, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Федина Софія Романівна : народилася 18 лютого 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, Львівський національний університет імені Івана Франка, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5.

Джемілєв Мустафа : народився 13 листопада 1943 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Зінкевич Яна Вадимівна : народилася 2 липня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, комунальне підприємство "Госпітальєри Дніпра" Дніпровської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 7.

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович : народився 14 грудня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Бахчисарай Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Синютка Олег Михайлович : народився 14 лютого 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна : народилася 5 липня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 10.

Герасимов Артур Володимирович : народився 23 серпня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Кубів Степан Іванович : народився 19 березня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Фріз Ірина Василівна : народилася 25 вересня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Міністр у справах ветеранів України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.

Южаніна Ніна Петрівна : народилася 11 сiчня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 14.

Луценко Ірина Степанівна : народилася 7 лютого 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.

Сюмар Вікторія Петрівна : народилася 23 жовтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 16.

Ар’єв Володимир Ігорович : народився 31 березня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Павленко Ростислав Миколайович : народився 19 серпня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Величкович Микола Романович : народився 8 листопада 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Алєксєєв Сергій Олегович : народився 9 лютого 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Князевич Руслан Петрович : народився 28 червня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Саврасов Максим Віталійович : народився 7 серпня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Іонова Марія Миколаївна : народилася 31 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 23.

Бойко Наталія Андріївна : народилася 7 вересня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник Міністра, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 24.

В’ятрович Володимир Михайлович : народився 7 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова, Український інститут національної пам’яті, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в смт Ворзель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Никорак Ірина Петрівна : народилася 12 вересня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 26.

Чорновол Тетяна Миколаївна : народилася 4 червня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в селі Гора Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 27.

П’ятигорець Денис Миколайович : народився 28 грудня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Волинська обласна державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Левус Андрій Мар’янович : народився 9 серпня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Вишгород Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Карпов Андрій Анатолійович : народився 28 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ведучий, ТОВ "Телеканал "Прямий", безпартійний, проживає в селі Марківка Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Бірюков Юрій Сергійович : народився 23 жовтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Таран Сергій Вікторович : народився 12 грудня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник директора, ТОВ "Ораціо", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Черненко Олександр Миколайович : народився 26 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Андрєєв Андрій Сергійович : народився 7 лютого 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник директора, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київблагоустрій", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Габібуллаєва Дінара Тарлан кизи : народилася 27 серпня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, Політична партія "Европейская Солидарность", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 36.

Петров Олексій Вікторович : народився 7 червня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Кириленко В’ячеслав Анатолійович : народився 7 червня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Віце-прем’єр-міністр України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Розенко Павло Валерійович : народився 15 липня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Віце-прем’єр-міністр України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Соляр Володимир Миронович : народився 6 лютого 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в смт Козова Козівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Артюшенко Ігор Андрійович : народився 21 вересня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Талпа Михайло Володимирович : народився 4 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Миколаївська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Погребиський Олександр Ігорович : народився 8 березня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Висоцький Сергій Віталійович : народився 10 липня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Карапиші Миронівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Бригинець Олександр Михайлович : народився 14 квiтня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Урсуленко Олена Борисівна : народилася 21 липня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Херсонська міська рада, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

Смолій Андрій Валерійович : народився 20 грудня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри міжнародного приватного права, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Лапін Ігор Олександрович : народився 28 травня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Обертинська Людмила Володимирівна : народилася 9 грудня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу ідеологічної роботи та медійного забезпечення Секретаріату, Політична партія "Европейская Солидарность", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Бабіч Гліб Валерійович : народився 2 березня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, командир взводу, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Переверзєв Артур Борисович : народився 24 травня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний експерт відділу цивільних експертів, Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Білий Борис Володимирович : народився 15 червня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" в місті Києві, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Кісельова Олена Василівна : народилася 27 серпня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "М Моторс", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54.

Шкуро Алла Миколаївна : народилася 1 жовтня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Київська обласна державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Долина Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.

Мисник Олександр Петрович : народився 27 грудня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Мена Менського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Кузик Євген Станіславович : народився 5 лютого 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Безпека людини і сім’ї", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Овчарук Віктор Вікторович : народився 15 липня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Тернопільська обласна рада, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Шумада Віктор Володимирович : народився 18 березня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Тернопільська міська рада, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Пронюк Нестор Омелянович : народився 12 липня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника, Секретаріат Голови Верховної Ради України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Волович Максим Володимирович : народився 23 квiтня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фахівець з молодіжної політики, Рівненська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Городок Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Чернов Олег Валерійович : народився 27 липня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, Запорізька територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Обухов Петро Геннадійович : народився 10 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Старк Індастріз", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

Серебрянський Андрій Сергійович : народився 25 червня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Шевченко Наталія Олександрівна : народилася 23 липня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний фахівець з міжнародної інформації відділу ідеологічної роботи та медійного забезпечення Секретаріату, Політична партія "Европейская Солидарность", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 65.

Дмитренко Альона Василівна : народилася 5 травня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з молодіжної політики, Чернігівська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 66.

Дзудзило Володимир Михайлович : народився 1 травня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, Тернопільська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 67.

Дідич Уляна Богданівна : народилася 5 травня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в смт Рудне міста Львова, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 68.

Согорін Андрій Анатолійович : народився 15 березня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Реклама Сервіс-Україна", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Старовойт Олександр Миколайович : народився 28 листопада 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник Голови Верховної Ради України, Секретаріат Голови Верховної Ради України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Бузіло Антоніна : народилася 15 серпня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в смт Гребінки Васильківського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 71.

Мельник Неля Володимирівна : народилася 30 вересня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Барська районна державна адміністрація Вінницької області, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Борщі Барського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 72.

Фінькова Олександра Вадимівна : народилася 4 серпня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 73.

Тимків Андрій Миколайович : народився 12 грудня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, менеджер з організації консультативних послуг, Івано-Франківська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Руссу Вадим Валерійович : народився 4 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, Чернівецька територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Федосов Андрій Юрійович : народився 3 травня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з молодіжної політики, Чернівецька територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Кращенко Станіслав Володимирович : народився 1 жовтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділу західних регіонів Департаменту регіональної та кадрової політики, Адміністрація Президента України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Теклюк Анатолій Іванович : народився 1 сiчня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук, Вінницький національний технічний університет, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 78.

Мороз Надія Дмитрівна : народилася 24 вересня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 79.

Боянівський Олег Ігорович : народився 21 червня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з молодіжної політики, Львівська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Горбенко Олена Володимирівна : народилася 21 квiтня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 81.

Гривул Тарас Теодорович : народився 14 грудня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника ліцею з виховної роботи, комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Валов Олег Володимирович : народився 9 травня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Тернопільська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Бережани Бережанського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Гайдуцький Дмитро Романович : народився 15 червня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Дмитрів Ольга Володимирівна : народилася 24 грудня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Липовецька районна державна адміністрація Вінницької області, безпартійнa, проживає в місті Липовець Липовецького району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 85.

Почтар Анатолій Вікторович : народився 28 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар стоматолог-ортодонт, ПАТ "Обласна стоматологічна поліклініка", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Макар Андрій Васильович : народився 27 листопада 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 87.

Левінський Дмитро Віталійович : народився 11 жовтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар відділення радіонуклідної діагностики, Київська міська клінічна лікарня № 12, безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Олексенко Євген Євгенович : народився 18 серпня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ОСББ "Дорошенка 3", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 89.

Касьян Андрій Олександрович : народився 1 сiчня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант-інспектор Головного департаменту регіональної та кадрової політики, Адміністрація Президента України, безпартійний, проживає в селі Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Переверьзєва Вікторія Вікторівна : народилася 5 червня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, Миколаївська територіальна організація "ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", безпартійнa, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 91.

Казюк Микола Іванович : народився 18 грудня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст Західного міжрегіонального відділу, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, безпартійний, проживає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Кирильчук Дмитро Станіславович : народився 3 вересня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець зі зв’язків з медичною громадськістю, представництво "Берлін-Хемі/А. Менаріні Україна ГмбХ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Жовті Води Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Максимів Руслан Сергійович : народився 3 квiтня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Зборівський міський голова, безпартійний, проживає в місті Зборів Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 94.

Самойленко Богдан Віталійович : народився 4 липня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, Волинська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 95.

Казбеков Прохор Анатолійович : народився 23 сiчня 1998 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, менеджер зовнішньоекономічної діяльності, ТОВ "Науково-інженерний центр "ЗТЗ-СЕРВІС", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.

Петрасюк Іванна Миколаївна : народилася 18 вересня 1996 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з молодіжної політики, Хмельницька територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 97.

Кучма Світлана Степанівна : народилася 11 червня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, Івано-Франківська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Крихівці міста Івано-Франківська, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 98.

Андрющенко Андрій Миколайович : народився 18 травня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Хуст Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99.

Марчук Олександр Ігорович : народився 15 сiчня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 100.

Яковишин Віталій Юрійович : народився 7 травня 1998 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фахівець з молодіжної політики, Івано-Франківська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 101.

Петросян Аркадій Артурович : народився 7 вересня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, менеджер з питань регіонального розвитку, Донецька територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", безпартійний, проживає в місті Бахмут Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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