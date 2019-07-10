Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 68 Закарпатская область

Полный список кандидатов в нардепы на 68-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 68 (Закарпатская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрєєв Ігор Геннадійович : народився 19 сiчня 1967 року в селі Ільнирське Карачинського району Камчатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, машиніст земснаряду, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Андріїв Андрій Григорович : народився 25 лютого 1970 року в селі Підмихайля Калуського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, машиніст насосної станції, позаміський заклад оздоровлення та відпочинку "Лімниця" Івано-Франківської міської ради, безпартійний, проживає в селі Підмихайля Калуського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Андріїв Андрій Євстахович : народився 15 квiтня 1968 року в місті Стрий Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Партії "Відродження", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, самовисування.

Андріїв Іван Михайлович : народився 5 червня 1975 року в селі Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, самовисування.

Борто Йосип Йосипович : народився 26 сiчня 1958 року в селі Шаланки Виноградівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Закарпатська обласна рада, член "КМКС" Партії угорців України, проживає в селі Шаланки Виноградівського району Закарпатської області, судимість відсутня, самовисування.

Ващенко Ігор Валерійович : народився 11 серпня 1972 року в місті Ужгороді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Екст.Та.Ві", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Ващинець Михайло Людвигович : народився 18 лютого 1974 року в місті Берегово Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Гісем Мирослав Володимирович : народився 10 квiтня 1972 року в місті Свалява Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БОРЖАВСЬКІ ПОЛОНИНИ", безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, самовисування.

Горват Роберт Іванович : народився 17 лютого 1969 року в селі Тур’я Ремета Перечинського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, самовисування.

Данацко Іван Іванович : народився 21 серпня 1967 року в селі Анталовці Ужгородського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "СПІЛЬНА ДІЯ", проживає в селі Анталовці Ужгородського району Закарпатської області, судимість відсутня, самовисування.

Ігнат Олександр Володимирович : народився 15 червня 1985 року в місті Ужгороді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Кайнц Діана Іванівна : народилася 9 липня 1974 року в місті Ужгороді Закарпатської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри міського будівництва та господарства, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", безпартійнa, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, самовисування.

Пекарь Олександр Вікторович : народився 4 квiтня 1992 року в місті Ужгороді Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з управління об’єктами інфраструктури, ТОВ "Гроклін Карпати", безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Пересоляк Олександр Сергійович : народився 19 березня 1985 року в місті Ужгороді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, самовисування.

Погорєлов Андрій Вікторович : народився 6 травня 1977 року в місті Ужгороді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Савчин Михайло Васильович : народився 4 червня 1973 року в селі Довге Поле Ужгородського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри адміністративного, фінансового, інформаційного права, Ужгородський національний університет, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Федака Павло Павлович : народився 30 грудня 1970 року в місті Ужгород Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, комунальний вищий навчальний заклад "Ужгородський коледж культури і мистецтв" Закарпатської обласної ради, член Української партії, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, самовисування.

Фединець Михайло Ілліч : народився 22 листопада 1961 року в селі Лінці Ужгородського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Єдиний Центр, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.

Чижмарь Юрій Васильович : народився 27 жовтня 1974 року в місті Ужгород Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Яцина Юрій Юрійович : народився 4 лютого 1959 року в смт Великий Березний Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, безпартійний, проживає в селі Минай Ужгородського району Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Напомним, Закарпатская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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