Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 69 Закарпатская область

Полный список кандидатов в нардепы на 69-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 69 (Закарпатская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Балога Віктор Іванович : народився 15 червня 1963 року в селі Завидово Мукачівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Єдиний Центр, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.

Гулачі Гейза Людвигович : народився 24 лютого 1957 року в місті Мукачево Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, благодійний фонд "КМКС", член "КМКС" Партії угорців України, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, самовисування.

Данканич Андрій Андрійович : народився 1 квiтня 1969 року в селі Клячаново Мукачівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Мукачівська районна державна адміністрація, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Клячаново Мукачівського району Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Казибрід Олег Романович : народився 15 серпня 1988 року в місті Мукачево Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, самовисування.

Матішинець Артем Вячеславович : народився 30 березня 1991 року в місті Іршава Іршавського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник громадської приймальні, Іршавська районна в Закарпатській області організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Іршава Іршавського району Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Товт Мікловш Мікловшович : народився 11 серпня 1963 року в місті Берегово Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Дельта", безпартійний, проживає в смт Батьово Берегівського району Закарпатської області, судимість відсутня, самовисування.

Токар Едгар Володимирович : народився 17 лютого 1987 року в місті Мукачево Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Туріс Інгрід Юріївна : народилася 22 липня 1978 року в місті Мукачево Закарпатської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет, безпартійнa, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, самовисування.

Шершун Олександр Олександрович : народився 6 жовтня 1989 року в місті Ужгороді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТО "МКП Екскурсія", безпартійний, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Шутко Вячеслав Ласлович : народився 2 жовтня 1967 року в селі Войково Ц. Городського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ДВС-САТ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Закарпатская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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