Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 70 Закарпатская область

Полный список кандидатов в нардепы на 70-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 70 (Закарпатская область):

Балога Иван Иванович: родился 14 ноября 1951 года в селе Богаревица Иршавского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Радивоновка Великобагачанского района Полтавской области, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Балога Иван Иванович: родился 10 ноября 1966 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии Единый Центр, проживает в городе Мукачево Закарпатской области , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Единый Центр.

Гайдур Юрий Антонович: родился 30 августа 1992 года в пгт Межгорье Межгорского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, инженер по охране животного мира, Национальный природный парк "Синевир", беспартийный, проживает в пгт Межгорье Межгорского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая Партия "Патриот".

Дрогобецкий Иван Иванович: родился 16 октября 1970 года в селе Арданово Иршавского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Полянский сельский председатель, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в селе Поляна Свалявского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кеменяш Александр Михайлович: родился 25 октября 1965 года в городе Свалява Свалявского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "Пиви", член Политической партии "Батькивщина", проживает в городе Свалява Свалявского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Лаба Михаил Михайлович: родился 29 октября 1975 в селе Турья Поляна Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Невицкий сельский голова, беспартийный, проживает в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Луцив Эрика Васильевна: родилась 1 июня 1980 в городе Свалява Закарпатской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель, Чинадиевский детская школа искусств, член Политической партии "Батькивщина", проживает в пгт Чинадиево Мукачевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Павлов Павел Павлович: родился 16 февраля 1977 в пгт Великий Березный Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в пгт Великий Березный Великоберезнянского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Соломко Александр Алексеевич: родился 23 февраля 1974 года в селе Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Украинской партии "Зеленая планета", проживает в Ужгороде, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Церковник Роман Степанович: родился 16 ноября 1976 года в селе Симер Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший государственный инспектор-кинолог, Управление противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Закарпатской таможни Государственной фискальной службы, беспартийный, проживает в Минай Ужгородского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Чумак Владимир Викторович: родился 4 июня 1972 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Свалява Свалявского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Шкирта Иван Иванович: родился 2 августа 1968 года в селе Ростока Межгорского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение .

Штулер Иван Федорович родился 28 августа 1968 года в селе Сасовка Свалявского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Свобода", живет в селе Сасовка Свалявского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Щур Василий Михайлович: родился 29 апреля 1980 года в пгт Межгорье Межгорского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Межгорский районный совет, беспартийный, проживает в пгт Межгорье Межгорского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Закарпатская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 70 Закарпатская область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"