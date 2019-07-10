Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 71 Закарпатская область

Полный список кандидатов в нардепы на 71-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 71 (Закарпатская область):

Боднар Михаил Михайлович: родился 13 июня 1969 года в селе Довге Иршавского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, член Политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП ", проживает в селе Довге Иршавского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Грабар Сергей Владимирович: родился 26 мая 1985 года в селе Горинчево Хустского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Горинчево Хустского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Гриньо Евгений Матвеевич: родился 19 августа 1966 года в городе Уральск, Казахстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Сила и честь", проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Сила и честь".

Гук Вячеслав Степанович: родился 11 октября 1975 в селе Копашнево Хустского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Добромильський Петр Петрович: родился 9 мая 1979 года в селе Белки Иршавского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Трампет +", член Политической партии "Единый центр", проживает в селе Белки Иршавского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Дубчак Наталия Сергеевна: родилась 10 января 1987 года в городе Хуст Закарпатской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Свобода", проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Лазоришинец Василий Васильевич: родился 25 мая 1957 года в селе Сокирница Хустского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова национальной академии медицинских наук Украины ", беспартийный, проживает в селе Петровское Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Лунченко Валерий Валерьевич: родился 13 октября 1982 года в городе Хуст Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Мади Игорь Анатольевич: родился 2 февраля 1979 года в селе Велятино Хустского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Объединение "Самопомощь", проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Объединение "Самопомощь".

Мельник Николай Васильевич: родился 14 января 1962 года в селе Грушево Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Грушево Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Пацкан Александр Михайлович: родился 8 июля 1980 года в селе Золотарево Хустского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Хустский районный совет, беспартийный, проживает в Золотарево Хустского района Закарпатской области , судимость отсутствует, самовыдвижение.

Попович Михаил Мафтейович: родился 21 марта 1969 года в селе Золотарево Хустского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя, Хустский районная государственная администрация, беспартийный, проживает в Золотарево Хустского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Патриот".

Попович Михаил Михайлович: родился 2 апреля 1978 года в селе Луково Иршавского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Луково Иршавского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко".

Розман Иванна Степановна: родилась 10 июля 1991 года в городе Хуст Закарпатской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, учитель, Хустская специализированная школа I-III ступеней № 6, беспартийнaя, проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Голос".

Напомним, Закарпатская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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