Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 72 Закарпатская область

Полный список кандидатов в нардепы на 72-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 72 (Закарпатская область):

Данилюк Александр Мирославович: родился 28 декабря 1988 года в поселке Великий Бычков Раховского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель экспертной группы, Министерство здравоохранения Украины, беспартийный, проживает в Ужгороде, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Голос".

Думин Ярослав Васильевич: родился 8 июня 1970 года в городе Рахов Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Европейская партия Украины", проживает в городе Рахов Раховского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Йовдий Василий Михайлович: родился 15 марта 1968 в селе Диброва Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Симекс Плюс УА", член Политической партии "Единый центр", проживает в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Единый центр".

Кут Виталий Васильевич: родился 10 ноября 1980 года в поселке Дубовое Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "КВ Интернешнл", беспартийный, проживает в Нересница Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Куцин Олег Иванович: родился 23 ноября 1965 года в городе Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, член Политической партии "Свобода", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Марина Василий Иванович: родился 31 августа 1980 года в селе Диброва Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Батькивщина", проживает в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Несух Николай Михайлович: родился 31 августа 1954 года в селе Теребля Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко", проживает в городе Тячев Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко".

НосаВадим Иванович: родился 22 апреля 1987 года в г. Дубовое Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в пгт Дубовое Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

ПалинкашИван Олегович: родился 3 марта 1990 в селе Бедевля Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Тячев Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Петевка Василий Васильевич: родился 30 января 1967 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Пономаренко Иосиф Васильевич: родился 2 июля 1982 года в пгт Тересва Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, начальник службы по охране и безопасности, ООО "Производственно-коммерческая фирма Дрогобычский завод автомобильных кранов", беспартийный, проживает в городе Ирпень Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Рак Михаил Федорович: родился 1 октября 1965 года в селе Колодное Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель начальника, Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области, беспартийный, проживает в селе Колодное Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Савула Иван Иванович: родился 29 июня 1988 в городе Тячев Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший юрисконсульт, АО КБ "ПРИВАТБАНК", беспартийный, проживает в городе Тячев Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Савчук Игорь Васильевич: родился 14 мая 1964 года в городе Рахов Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Рахов-аудит", беспартийный, проживает в городе Рахов Раховского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Савчук Игорь Петрович: родился 6 января 1964 года в селе Лопухово Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в пгт Дубовое Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Сурмачевский Иван Михайлович: родился 22 апреля 1965 года в селе Горожанка Монастырского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Объединение "Самопомощь", живет в городе Рахов Раховского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Объединение "Самопомощь".

Федурцьо Василий Васильевич: родился 12 сентября 1971 в селе Нересница Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Боркут ЛТД", беспартийный, проживает в Нересница Тячевского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Хома Степан Иштванович: родился 5 апреля 1973 года в городе Мукачево Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник-консультант народного депутата Украины, беспартийный, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Юращук Василий Николаевич: родился 13 января 1982 года в поселке Великий Бычков Раховского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник, Закарпатское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, беспартийный, проживает в Ужгороде, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая Партия "Патриот".

Напомним, Закарпатская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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