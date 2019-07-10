Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 73 Закарпатская область

Полный список кандидатов в нардепы на 73-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 73 (Закарпатская область):

Балога Павел Иванович: родился 27 мая 1977 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Единый Центр", проживает в городе Мукачево Закарпатской области , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Единый Центр".

Брензович Василий Иванович: родился 25 апреля 1964 года в селе Запсонь Береговского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член "КМКС" Партии венгров Украины, проживает в Запсонь Береговского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Брензович Василий Иванович: родился 12 октября 1977 года в селе Люта Великоберезнянского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в Люта Великоберезнянского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Керечан Тарас Михайлович: родился 2 августа 1987 года в городе Виноградов Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Голос".

Ковач Николай Людвикович: родился 23 мая 1980 года в селе Боржава Береговского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в Боржава Береговского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Костьо Федор Федорович: родился 5 января 1971 года в городе Виноградов Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Батькивщина", проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Лемко Николай Николаевич: родился 18 мая 1988 года в городе Виноградов Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Маргитич Иван Владимирович: родился 7 июля 1987 года в городе Берегово Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, торговый комплекс "Имидж", беспартийный, проживает в городе Берегово Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Новиков Андрей Аркадьевич: родился 15 февраля 1976 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель прокурора – начальник управления представительства интересов государства в суде, прокуратура Закарпатской области, беспартийный, проживает в Ужгороде, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Нодь Александр Александрович: родился 9 апреля 1992 года в городе Виноградов Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Онисько Надежда Степановна: родилась 25 февраля 1963 года в селе Онок Виноградовского района Закарпатской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный врач, Виноградовский районная больница, безпартийнa, живет в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Поляк Владислав Николаевич: родился 10 августа 1975 года в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Роман Роман Михайлович: родился 6 января 1977 года в селе Угля Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный исполнитель, член Политической партии "Свобода", проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Ухач Евгений Иванович: родился 23 октября 1974 в селе Хищная Виноградовского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП ", проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Чабрун Василий Васильевич: родился 6 февраля 1980 года в городе Виноградов Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, консультант по общественно-политическим вопросам, Закарпатская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Ярина Евгений Витальевич: родился 15 июня 1958 года в городе Мостиска Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Эксперт", член Украинской партии "Зеленая планета", проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Закарпатская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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