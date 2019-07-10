Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 74 Запорожская область

Полный список кандидатов в нардепы на 74-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 74 (Запорожская область):

Величко Владимир Анатольевич: родился 28 апреля 1980 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, генеральный директор, государственное предприятие "Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Волков Игорь Юрьевич: родился 1 сентября 1981 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, общественная организация "Огонь Прометея", член Политической партии "Сила и честь", проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Сила и честь".

Касай Геннадий Александрович: родился 28 ноября 1972 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор спортивного комплекса, ОАО "Мотор Сич", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует , субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Колесник Андрей Александрович: родился 7 августа 1978 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Информационно-консалтинговое агентство Правовой Альянс", член Политической партии "Батькивщина", проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Колесников Алексей Игоревич: родился 21 февраля 1988 в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Объединение "Слуга народа", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Константинов Александр Александрович: родился 19 января 1976 года в городе Бердянске Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор торговый центр ООО "ЭпицентрК", член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Копишинський Юрий Александрович: родился 23 ноября 1966 года в селе Днепровка Джанкойского района Автономной Республики Крым, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Патриот".

Кузьмин Виктор Александрович: родился 4 марта 1981 года в городе Олевск Олевского района Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель проекта, Общественная организация "Слуга народа", беспартийный, проживает в Херсоне, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Куценко Владислав Игоревич: родился 11 ноября 1982 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель начальника Департамента обеспечения деятельности руководства, Генеральная прокуратура Украины, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Матвиенко Павел Дмитриевич: родился 20 марта 1961 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Матюшкин Алексей Юрьевич: родился 30 ноября 1973 года в городе Мончегорск Мурманской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "ПКФ" Элит-дизайн", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Паскевська Юлия Анатольевна: родилась 31 июля 1979 года в городе Запорожье, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник, отдел мониторинга соблюдения прав человека в сфере психического здоровья, государственное учреждение "Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины", беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Погорелов Владислав Геннадьевич: родился 27 апреля 1988 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, член политической партии "Вместе сила", проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Сабашук Петр Павлович: родился 13 июля 1957 года в селе Селище Литинского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Тиховод Александр Александрович: родился 24 февраля 1987 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, управляющий отделением, АО "ОТП Банк", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Аграрная партия Украины.

Чумаченко Игорь Николаевич: родился 28 октября 1972 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник юридического отдела, первичная организация профсоюза ОАО "Запорожсталь", член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Щербаков Даниил Иванович: родился 11 февраля 1981 в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Запорожская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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