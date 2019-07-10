Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 75 Запорожская область

Полный список кандидатов в нардепы на 75-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 75 (Запорожская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Алентьєв Олександр Сергійович : народився 13 листопада 1982 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, президент, Громадська організація "Політичне об’єднання "Слуга народу", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Бєлий Микола Іванович : народився 2 травня 1981 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВІКОНДА-ЗАПОРІЖЖЯ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селищі Сонячне Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Бусько Віктор Михайлович : народився 15 грудня 1981 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Ващук Денис Сергійович : народився 27 серпня 1989 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Гришин Ярослав Володимирович : народився 3 квiтня 1985 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Міжнародна юридична фірма "Ярослав Гришин та партнери", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Каліцев Олексій Васильович : народився 23 липня 1979 року в селі Преслав Приморського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Преслав Приморського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Кальцев Сергій Федорович : народився 20 квiтня 1960 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник директора, ТОВ "Компанія "Александр", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Рябцев Віталій Володимирович : народився 4 листопада 1975 року в селі Чубарівка Пологівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Григорівка Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Савченко Олександра Юріївна : народилася 21 серпня 1990 року в місті Запоріжжі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу, ЗНТРК "ТВ-5", безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Серовський Олег Володимирович : народився 12 червня 1974 року в місті Красноярськ, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Сірий Дмитро Вікторович : народився 24 травня 1985 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Соха Роман Васильович : народився 18 жовтня 1975 року в місті Запоріжжя, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Хобенко Олександр Олександрович : народився 29 листопада 1996 року в селі Партизани Приморського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта фахова передвища, керівник проекту, ГО "Слуга для народу", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Запорожская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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