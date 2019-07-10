Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 80 Запорожская область

Полный список кандидатов в нардепы на 80-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 80 (Запорожская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Балицький Євген Віталійович : народився 10 грудня 1969 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Баранов Костянтин Володимирович : народився 6 квiтня 1988 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, ГО "ГР "Слуга народу", безпартійний, проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Будаков Ігор Анатолійович : народився 11 сiчня 1975 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Булгаков Олексій Олексійович : народився 28 сiчня 1968 року в селі Терпіння Мелітопольського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Гладишев Максим Сергійович : народився 26 травня 1987 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, благодійна організація "БФ "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Гладкий Дмитро Вікторович : народився 10 травня 1987 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, адвокатське об’єднання "Гладкий, Яценко та Партнери", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Куртєв Андрій Іванович : народився 10 липня 1970 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Кусаєв Фелікс Аркадійович : народився 24 лютого 1976 року в місті Ташкент, Узбекистан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Метпромсервіс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Маслов Михайло Борисович : народився 7 жовтня 1971 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "МПІ-АГРО", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мінько Сергій Анатолійович : народився 7 грудня 1965 року в місті Пологи Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, машиніст тепловоза, Придніпровська залізниця, безпартійний, проживає в місті Пологи Пологівського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Мінько Сергій Анатолійович : народився 20 вересня 1973 року в місті Павлодар, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Мелітопольський міський голова Запорізької області, безпартійний, проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Судаков Ігор Ігорович : народився 18 серпня 1985 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Мелітополь Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Напомним, Запорожская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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