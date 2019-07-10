Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 82 Запорожская область

Полный список кандидатов в нардепы на 82-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 82 (Запорожская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бабурін Олексій Олексійович : народився 28 грудня 1984 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови з питань зв’язку з міжнародними організаціями, громадська організація "Полк Перемоги", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Банчук Ярослав Арсенійович : народився 25 травня 1958 року в селі Михалкове Сокирянського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з економічної безпеки та охорони об’єктів, ТОВ "Запоріжжяелектропостачання", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Бурма Сергій Ігорович : народився 19 сiчня 1981 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Запорізька районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Степне Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Васюк Анатолій Григорович : народився 26 жовтня 1978 року в селі Полтавка Гуляйпільського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Запорізька районна державна адміністрація Запорізької області, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Гасько Артем Михайлович : народився 4 квiтня 1987 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника управління матеріального забезпечення, ПАТ "Бердянські жниварки", безпартійний, проживає в селі Успенівка Бердянського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Жовніренко Микола Анатолійович : народився 4 лютого 1981 року в селі Темирівка Гуляйпільського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з постачання, ТОВ "Санаторій Арктика", безпартійний, проживає в селі Темирівка Гуляйпільського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Зайцев Олександр Миколайович : народився 12 травня 1969 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Інюшев Сергій Олександрович : народився 8 лютого 1974 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з регіонального розвитку, Запорізька територіальна організація партії "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Надія Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Клименко Юлія Михайлівна : народилася 8 серпня 1980 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління з питань місцевого самоврядування та реформування адміністративно-територіального устрою, виконавчий апарат Запорізької обласної ради, безпартійнa, проживає в місті Вільнянськ Вільнянського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Кривохатько Вадим Вікторович : народився 7 сiчня 1962 року в селі Катеринівка Щорського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Вільнянськ Вільнянського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Литвиненко Сергій Іванович : народився 3 квiтня 1966 року в місті Вільнянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор регіонального центру, Запорізька обласна дирекція cтрахової компанії "Княжа", безпартійний, проживає в місті Вільнянськ Вільнянського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Люцканов Володимир Петрович : народився 25 травня 1980 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Меотіда-1", безпартійний, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Марич Геннадій Вікторович : народився 17 вересня 1966 року в місті Оріхів Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Оріхівський завод сільськогосподарських машин "Агротех", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Оріхів Оріхівського району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Нікітіна Марина Вікторівна : народилася 16 квiтня 1986 року в місті Гуляйполе Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Росіхін Дмитро Сергійович : народився 26 серпня 1982 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Бердянськбудтрест", безпартійний, проживає в місті Бердянськ Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Чечель Андрій Вячеславович : народився 17 квiтня 1980 року в селищі Центральний Милославського району Рязанської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника управління внутрішнього аудиту та управління майном, центральний апарат "Товариства сприяння обороні України (ТСОУ)", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Запорожская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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