Зеленский: "На стадионе нет медицинской лаборатории"

Зеленский подчеркнул, что важно не место сдачи анализов, а наличие лаборатории

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Зеленский: "На стадионе нет медицинской лаборатории" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6f5/0a2/5ca6f50a2a8ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6f5/0a2/5ca6f50a2a8ed.jpg 2019-04-05T09:32:00+03:00 Кандидаты Зеленский подчеркнул, что важно не место сдачи анализов, а наличие лаборатории

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не захотел сдавать анализы в медпункте на НСК "Олимпийский".

По мнению Зеленского, на стадионе нет специальной медицинской лаборатории.

"Там (на "Олимпийском" - ред.) нет лаборатории... Никто не знает о существовании медицинской лаборатории экспертизы там", – отметил Зеленский.

Отвечая на упрек о том, что он якобы выбрал для сдачи анализов лабораторию своего "друга", Зеленский подчеркнул: "Мы говорим не о тех, кто берет кровь... Мы говорим о лаборатории. Не просто взяли кровь, а тут (в клинике – ред.) есть лаборатория".

Напомним, что результаты анализов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского станут известны через три дня.

Тем временем, президент Украины Петр Порошенко намерен сдать медицинские тесты в медлаборатории национального спорткомплекса "Олимпийский" и засвидетельствовать, что не употребляет наркотики и алкоголь. Правоохранители усилили охрану спорткомплекса, задействовав кинологическую службу.

Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдают анализы перед дебатами.

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