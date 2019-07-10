Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 63 Житомирская область

Полный список кандидатов в нардепы на 63-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 63 (Житомирская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Абрамов Олег Геннадійович : народився 3 листопада 1965 року в місті Бердичів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Вишньов Віктор Михайлович : народився 23 квiтня 1988 року в місті Іллічівськ Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ДП "СЕТАМ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кицак Богдан Вікторович : народився 2 вересня 1992 року в місті Бердичів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, КЗ "Бердичівський педагогічний коледж", безпартійний, проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Лужанський Станіслав Іванович : народився 28 лютого 1980 року в селі Гонорівка Піщанського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Марценюк Сергій Михайлович : народився 27 листопада 1979 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в селі Стара Котельня Андрушівського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Міщук Микола Миколайович : народився 7 липня 1976 року в селі Верхівня Ружинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "МДНБУД", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Онуфрієнко Наталія Анатоліївна : народилася 12 вересня 1982 року в місті Бердичіві Житомирської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ревега Олександр Васильович : народився 22 серпня 1966 року в селі Городківка Крижопільського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в смт Гришківці Бердичівського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Романський Ігор Васильович : народився 12 лютого 1978 року в місті Бердичів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Сємьонов Віталій В’ячеславович : народився 10 квiтня 1982 року в місті Бердичів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ТРИ ДЖИ СТАРТ", безпартійний, проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Чернявський Павло Петрович : народився 27 лютого 1958 року в місті Бердичів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Шаповал Анатолій Анатолійович : народився 9 липня 1968 року в смт Гришківці Бердичівського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, дирекція національних програм Групи стратегічних та безпекових студій, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Напомним, Житомирская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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