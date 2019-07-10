Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 64 Житомирская область

Полный список кандидатов в нардепы на 64-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 64 (Житомирская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Арешков Анатолій Михайлович : народився 27 березня 1985 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник роботи з громадськістю, ПП "Слуга Народу!", безпартійний, проживає в селі Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Арешонков Володимир Юрійович : народився 17 грудня 1957 року в місті Коростень Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Коростень Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Баранівська Тетяна Миколаївна : народилася 16 березня 1962 року в місті Коростень Житомирської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Теплозабезпечення", безпартійнa, проживає в місті Коростень Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Лазаренко Анатолій Іванович : народився 21 вересня 1977 року в селі Дідковичі Коростенського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант із суспільно-політичних питань, Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Коростень Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Науменко Віталій Анатолійович : народився 10 листопада 1971 року в селі Новаки Коростенського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Коростенська фірма "ДРУК", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Коростень Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Пашинський Сергій Володимирович : народився 14 жовтня 1966 року в селі Зірне Березнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Рибинський Ігор Євгенович : народився 4 липня 1965 року в селі Малий Кобилин Овруцького району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Симоненко Віктор Анатолійович : народився 31 жовтня 1982 року в селі Усівка Баришівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Сігачов Вячеслав Валерійович : народився 9 грудня 1972 року в місті Коростень Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, Коростенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9, безпартійний, проживає в місті Коростень Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Шуляренко Олександр Володимирович : народився 29 березня 1967 року в місті Коростень Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВКП "Інтертрансстрой", безпартійний, проживає в місті Коростень Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Житомирская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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