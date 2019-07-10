Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 65 Житомирская область

Полный список кандидатов в нардепы на 65-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 65 (Житомирская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Весельський Віктор Леонідович : народився 25 жовтня 1956 року в селі Рихальськ Ємільчинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Новоград-Волинський міський голова, безпартійний, проживає в місті Новоград-Волинський Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Гонгальський Олександр Миколайович : народився 22 жовтня 1983 року в місті Новоград-Волинський Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спортсмен-інструктор штатної збірної команди України з шашок серед спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, Укрцентр "Інваспорт", безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування.

Дяченко Андрій Васильович : народився 18 серпня 1977 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Науково-дослідне бюро "Олді", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в селі Оліївка Житомирського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Коваленко Віталій Геннадійович : народився 17 серпня 1991 року в селищі Ємільчине Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Костюк Дмитро Сергійович : народився 1 червня 1993 року в місті Новоград-Волинський Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, телеканал "Еспресо", безпартійний, проживає в місті Новоград-Волинський Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Литвин Володимир Михайлович : народився 28 квiтня 1956 року в селі Слобода-Романівська Новоград-Волинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Народної Партії, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мельник Віктор Сергійович : народився 31 березня 1967 року в селі Рудня-Іванівська Ємільчинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Городницьке лісове господарство", безпартійний, проживає в смт Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Навроцький Олександр Михайлович : народився 21 сiчня 1993 року в селі Садки Бердичівського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в селі Великі Низгірці Бердичівського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Оніщук Олександр Васильович : народився 21 квiтня 1969 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ПрАТ "Спорттовари Житомир", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Романюк Сергій Вікторович : народився 17 грудня 1987 року в селі Орепи Новоград-Волинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Орепівський сільський голова, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Орепи Новоград-Волинського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Чорноморець Олександр Павлович : народився 27 лютого 1964 року в селі Ворсівка Малинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Поліська марка", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Черняхів Черняхівського району Житомирської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Житомирская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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