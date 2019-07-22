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11 партий могут получить госфинансирование после выборов

22 июля, 06:46

Согласно данным национального экзит-пола, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Если официальные результаты выборов совпадут с данными экзит-пола, то государственное финансирование могут получить 11 партий, которые залучили более 2% голосов.

Об этом сообщает Громадское

Согласно Закону "О предотвращении и противодействии политической коррупции", партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств.

Партии могут получать средства в течение 5 лет.

По предварительным данным, наибольшую долю может получить партия "Слуга народа" — 537 миллионов гривень каждого года, то есть свыше 2,5 миллиарда за 5 лет.

Далее следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 141 млн за год; "Европейская солидарность" — 109; "Батькивщина" — 93; "Голос" — 77; "Сила и честь" — 54; "Оппозиционный блок" — 40; "Партия Шария" — 38; "Радикальная партия Ляшко" — 34; "Украинская стратегия Гройсмана" — 27; "Свобода" — 26.

Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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Тег выборы, финансирование, выборы в парламент , выборы 2019

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Источник:

Громадське телебачення

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