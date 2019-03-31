Агитация, подкуп и уголовные производства: количество нарушений на выборах выросло

Среди самых популярных нарушений – незаконная агитация, а в лидерах среди нарушителей Киевская область

Фото: AFP

Агитация, подкуп и уголовные производства: количество нарушений на выборах выросло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0c3/23e/5ca0c323eaa0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0c3/23e/5ca0c323eaa0e.jpg 2019-03-31T16:41:13+03:00 Новости Среди самых популярных нарушений – незаконная агитация, а в лидерах среди нарушителей Киевская область

На сегодняшних выборах президента Украины продолжает расти количество нарушений – почти тысяча сообщений поступило в полицию. Открыто 12 уголовных производств. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Так, по состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о нарушениях на избирательных участках. В лидерах Киев – 137 сообщений, далее в основном восток: Днепропетровская область – 90, Одесская – 88, Донецкая – 81, Харьковская – 81, Луганская – 41, Винницкая – 34.

Силовики также рассказали, что в ТОПе нарушений незаконная агитация (в день выборов запрещена) – 82 сообщения в полицию. Далее идут подкуп избирателей – 27, повреждения бюллетеней – 20, фотографирование бюллетеней – 70, попытка выноса бюллетеня с участка – 8.

Полиция уже открыла 12 уголовных производств и составила четыре административных протокола.

Как мы уже сообщали, например, в Харьковской области на участках бюллетеней меньше, чем зарегистрированных избирателей. Ситуацию обещают решить – взять бюллетени на других участках.

Напомним, по состоянию на 15:00 на выборах в Украине явка избирателей увеличилась до 45%. Среди лидеров – Запорожская область, там проголосовали 49,65 % жителей региона, Днепропетровская – 48,81%, Волынская и Черниговская – по 48,58 %. Явка больше 45% – в Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой областях. А вот среди аутсайдеров остаются Закарпатская и Черновицкая области, там явки составили – 24,29% и 35,89 % соответственно. Больше узнать о ситуации на избирательных участках по всей Украине и за границей можно в онлайне "Выборы президента: главные подробности, фото и видео".

Смотрите также спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Агитация, подкуп и уголовные производства: количество нарушений на выборах выросло". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.