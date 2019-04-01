Вилкул: Мы смогли донести украинцам наши идеи и цели, и будем защищать каждый голос, отданный за мир и развитие

Лидер оппозиции поблагодарил всех, кто пришел и проголосовал

Александр Вилкул.

Вилкул: Мы смогли донести украинцам наши идеи и цели, и будем защищать каждый голос, отданный за мир и развитие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/196/8eb/5c61968ebc4e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/196/8eb/5c61968ebc4e3.jpg 2019-04-01T14:07:00+03:00 Новости Лидер оппозиции поблагодарил всех, кто пришел и проголосовал

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул поблагодарил членов команды и своих избирателей за поддержку.

Он отметил, что "за 70 дней избирательной кампании мы смогли донести украинцам наши идеи и цели. И это уже серьезное дело. Впереди очень серьезные задачи, в т.ч. парламентские выборы. Мы продолжим нашу борьбу. А сейчас будем защищать каждый голос, отданный за мир и развитие".

В эфире телеканала ICTV Вилкул рассказал о своих впечатлениях от хода голосования.

Он заявил о нарушениях на выборах: "Чего только стоят псевдоминирования избирательных участков в Днепропетровске, задержание полицией тех людей, которые были пойманы в Донецкой области на так называемой "сетке" – скупке голосов. Сейчас приходит информация об отключениях света на десятках участковых комиссий в Одессе. Эти и другие факты нарушений приходят отовсюду".

Вторым важным фактором Вилкул отметил высокую явку избирателей: "С одной стороны, важно, что люди небезразличны к судьбе своей страны. И я благодарю всех, кто пришел и проголосовал".

Он напомнил, что около 10 миллионов украинцев работают за границей. По его словам, в некоторых местах была аномально высокая явка. По мнению политика, так накручивается высокий процент явки, что может быть технологией по фальсификации результатов голосования с вбросом бюллетеней.

Вилкул считает, что на этих выборах социология превратилась в инструмент манипуляций. При проведении экзит-полов от 22% до 27% людей отказались голосовать. Поэтому лидер оппозиции считает, что необходимо дождаться протоколов о результатах голосования, которые заверены "мокрыми" печатями.

"Впереди – ночь подсчета голосов, когда власть будет пытаться сделать все, чтобы фальсифицировать выборы", – заявил политик и призвал наблюдателей и членов комиссий честно выполнять работу по подсчету голосов.

Оппозиционный политик отметил, что "впереди у нас большие испытания и очень большие проблемы", но "мы будем бороться и будем идти вперед".

Вилкул подчеркнул, что он и его команда будут продолжать бороться за мир, за сильную экономику, за высокие заработные платы, достойные пенсии и высокий уровень жизни.

"Вот это сейчас самое главное. Мы будем идти с нашей программой к людям: мир, сильная команда, высокие зарплаты, безопасность – это то, за что мы боролись, боремся и будем бороться", – сказал лидер оппозиции.

Напомним, ранее у Вилкула заявили, что минирование участков в Днепре – это провокация для фальсификаций .

Также сообщалось, что в штабе Вилкула заявили о выявленных нарушениях на выборах .

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