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Американский дипломат оценил шансы Порошенко и Зеленского на победу во втором туре

Сегодня, 14:40

Кандидаты могут сосредоточиться на собственных сильных сторонах, а также на слабости своих оппонентов

Фото: AFP
Американский дипломат оценил шансы Порошенко и Зеленского на победу во втором туре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/322/a2a/5ca322a2aa4fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/322/a2a/5ca322a2aa4fc.jpg Новости Кандидаты могут сосредоточиться на собственных сильных сторонах, а также на слабости своих оппонентов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые проходят во второй тур выборов, имеют хорошие шансы на победу несмотря на существенный разрыв между ними в первом туре. Такое мнение высказал бывший посол США в Украине, ныне директор Евразийского центра имени Дину Патричиу "Атлантического совета" Джон Хербс, передает Укринформ.

"Я считаю, что они оба имеют хорошие шансы на победу. Я не думаю, что во втором туре это (соотношение рейтингов кандидатов – Ред.) будет подобным показателям первого тура", – отметил бывший высокопоставленный дипломат.

Он также прокомментировал видение, на чем каждый из кандидатов может сфокусировать свои усилия для того, чтобы повысить свои шансы во втором туре.

"Они могут сосредоточиться на собственных сильных сторонах, а также на слабости своих оппонентов. Следовательно, главной темой для Зеленского станет борьба с коррупцией (нынешней власти – Ред.), а основной вопрос для Порошенко – национальная безопасность (как ее видит оппонент – Ред.)", – отметил Хербст.

Эксперт также предположил, что в случае победы Порошенко, тот сумеет построить собственную политику в зависимости от результатов парламентских выборов и новой политической конфигурации остальных органов государственной власти. Между тем, если победу одержит Зеленский, Кремль будет "испытывать" его провокациями. В то же время, если подтвердится тесная взаимосвязь Зеленского с известным украинским олигархом Игорем Коломойским, это значительно ослабит его президентские амбиции и возможности в должности.

Отметим, ЦИК обработала 99,15% протоколов, подсчитав 18 710 520 голосов. 

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 656 071 голос).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,92% (2 980 011 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 506 844 голоса).

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.


Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег выборы, Порошенко, Зеленский, выборы 2019

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