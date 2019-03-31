Антирейтинг кандидатов на выборах президента: Насиров замыкает список
За кандидата в президенты Романа Насирова пока отдали свои голоса десять украинцев
По результатам обработанных 1,10% проколов в Украине лидерами антирейтинга кандидатов на президентских выборах 2019 стали:
1. Роман Насиров – 0, 01 % 10 голосов;
2. Сергей Носенко - 0,01 % 12 голосов;
3. Александр Данилюк – 0,02 % 15 голосов;
4. Виталий Куприй - 0, 02 % 18 голосов;
5. Александр Ващенко – 0,02 % 19 голосов.
Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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