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Антирейтинг кандидатов на выборах президента: Насиров замыкает список

31 марта, 23:57

За кандидата в президенты Романа Насирова пока отдали свои голоса десять украинцев

Роман Насиров. Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation
Роман Насиров. Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation.
Антирейтинг кандидатов на выборах президента: Насиров замыкает список //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e3b/38a/5c7e3b38aab5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e3b/38a/5c7e3b38aab5a.jpg Новости За кандидата в президенты Романа Насирова пока отдали свои голоса десять украинцев

По результатам обработанных 1,10% проколов в Украине лидерами антирейтинга кандидатов на президентских выборах 2019 стали:

1. Роман Насиров – 0, 01 % 10 голосов;

2. Сергей Носенко - 0,01 % 12 голосов;

3. Александр Данилюк – 0,02 % 15 голосов;

4. Виталий Куприй - 0, 02 % 18 голосов;

5. Александр Ващенко – 0,02 % 19 голосов. 

Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег выборы, выборы президента, Насиров, антирейтинг, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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