Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Арсений Яценюк: "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства

Вчера, 15:40

Перед новым Кабмином будут стоять не менее масштабные задачи, нежели перед нынешним, говорит политик

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.
Арсений Яценюк: "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59c/e18/5c559ce188cec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59c/e18/5c559ce188cec.jpg Новости Перед новым Кабмином будут стоять не менее масштабные задачи, нежели перед нынешним, говорит политик

Новая Верховная Рада – это новые депутаты, новая коалиция и новое правительство. И "Народный фронт" должен побороться и завоевать как новую коалицию, так и новое правительство, заявил лидер партии Арсений Яценюк на партийном съезде, который прошел в субботу, 2 февраля.

Яценюк поблагодарил актив партии, который ранее высказался за необходимость участвовать в очередных выборах президента Украины, сообщает пресс-служба политической силы.

"Это непростое решение, которое нельзя принимать с точки зрения эмоции или политической конъюнктуры. Вследствие массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали 22-м процентам избирателей "Народного фронта" и всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году", – заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что принести неопределенность для проукраинского общества, которое желает перемен в стране, "было бы безответственно".

"Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. Знаю, что мы это сделаем", – подчеркнул Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что парламентская кампания начнется только через полтора месяца после инаугурации президента, говорится в сообщении.

Перед новым Кабинетом министров, отметил он, будут стоять не менее масштабные задачи, нежели стоят перед нынешним правительством: "Свободная экономика, свободное от административного давления и коррупционного налога предпринимательство, свободный доступ к финансовым ресурсам, свободная внешняя торговля".

Он подчеркнул, что краеугольная проблема Украины сегодня – это трудовая миграция: "Простого решения нет. Но рецепты для этого есть. Рыночная экономика и рыночная зарплата являются одним из рецептов решения трудовой миграции".

"Самое большое богатство Украины – это люди, это украинцы, которые уверены в завтрашнем дне, которые знают, что делать, и умеют это делать. Для этого мы должны дать каждому человеку – и именно это является обязанностью государства, – образование, здравоохранение. И мы должны каждому человеку дать ощущение защиты и безопасности. Это – второй рецепт преодоления трудовой миграции", – говорится в заявлении Яценюка.

"Именно в компетенции правительства и парламента будет экономика, финансы, инновации, экономический рост, субсидии, пенсии, заплаты. Именно это в сфере полномочий ответственности правительства и Рады", – сказал он.

Яценюк обратился к представителям "Народного фронта": "Мы – сильная и сплоченная команда. Мы – профессиональная команда. Мы – проукраинская команда. Мы идем к победе на выборах в Верховную Раду Украины. Мы идем к формированию нового правительства. Мы доказали: мы умеем побеждать. И мы победим".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег яценюк, съезд, народный фронт

Вы сейчас просматриваете новость " Арсений Яценюк: "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Максим Бурбак: Накануне съезда "Народного фронта" появилось много фейков

31 января, 14:56

Нардеп заявил об увеличении «нездорового ажиотажа» и прояснил ситуацию с темой съезда политсилы

В Киеве напали на агитационную палатку "Народного фронта"

23 января, 17:56

Политсила обращается ко всем участникам гонки с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании

Из "Народного фронта" исключили нардепа: глава фракции назвал причину

17 января, 15:45

В политической силе недовольны Юрием Тимошенко, объяснил Максим Бурбак

Выборы в ОТГ: "Народный фронт" получил представительство в большинстве областей

24 декабря 2018, 19:26

Лучшие результаты партии  зафиксированы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

Вчера, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади