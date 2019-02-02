Арсений Яценюк: "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства

Перед новым Кабмином будут стоять не менее масштабные задачи, нежели перед нынешним, говорит политик

Фото: nfront.org.ua.

Арсений Яценюк: "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59c/e18/5c559ce188cec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59c/e18/5c559ce188cec.jpg 2019-02-02T15:40:00+02:00 Новости Перед новым Кабмином будут стоять не менее масштабные задачи, нежели перед нынешним, говорит политик

Новая Верховная Рада – это новые депутаты, новая коалиция и новое правительство. И "Народный фронт" должен побороться и завоевать как новую коалицию, так и новое правительство, заявил лидер партии Арсений Яценюк на партийном съезде, который прошел в субботу, 2 февраля.

Яценюк поблагодарил актив партии, который ранее высказался за необходимость участвовать в очередных выборах президента Украины, сообщает пресс-служба политической силы.

"Это непростое решение, которое нельзя принимать с точки зрения эмоции или политической конъюнктуры. Вследствие массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали 22-м процентам избирателей "Народного фронта" и всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году", – заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что принести неопределенность для проукраинского общества, которое желает перемен в стране, "было бы безответственно".

"Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. Знаю, что мы это сделаем", – подчеркнул Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что парламентская кампания начнется только через полтора месяца после инаугурации президента, говорится в сообщении.

Перед новым Кабинетом министров, отметил он, будут стоять не менее масштабные задачи, нежели стоят перед нынешним правительством: "Свободная экономика, свободное от административного давления и коррупционного налога предпринимательство, свободный доступ к финансовым ресурсам, свободная внешняя торговля".

Он подчеркнул, что краеугольная проблема Украины сегодня – это трудовая миграция: "Простого решения нет. Но рецепты для этого есть. Рыночная экономика и рыночная зарплата являются одним из рецептов решения трудовой миграции".

"Самое большое богатство Украины – это люди, это украинцы, которые уверены в завтрашнем дне, которые знают, что делать, и умеют это делать. Для этого мы должны дать каждому человеку – и именно это является обязанностью государства, – образование, здравоохранение. И мы должны каждому человеку дать ощущение защиты и безопасности. Это – второй рецепт преодоления трудовой миграции", – говорится в заявлении Яценюка.

"Именно в компетенции правительства и парламента будет экономика, финансы, инновации, экономический рост, субсидии, пенсии, заплаты. Именно это в сфере полномочий ответственности правительства и Рады", – сказал он.

Яценюк обратился к представителям "Народного фронта": "Мы – сильная и сплоченная команда. Мы – профессиональная команда. Мы – проукраинская команда. Мы идем к победе на выборах в Верховную Раду Украины. Мы идем к формированию нового правительства. Мы доказали: мы умеем побеждать. И мы победим".

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