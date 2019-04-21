Аваков рассказал международным наблюдателям о попытках РФ сорвать выборы

По его словам, РФ использует весь свой гибридный арсенал

Фото: МВД Украины.

Россия использует весь свой гибридный арсенал для дискредитации выборов президента в Украине.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с иностранными экспертами, наблюдателями от Национального демократического института, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, посольства США в Украине, Канадской миссии наблюдения Всемирного конгресса украинцев и Украинского конгрессового комитета Америки.

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"Мы отслеживаем ситуацию с самого утра. Сегодня спокойнее, чем во время первого тура. Профилактика и превенция хорошо сработали", – цитирует его пресс-служба МВД.

По словам Авакова, в течение трех дней наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании крупных государственных объектов и кибератак на системы с адресов якобы в США и Китае, а на самом деле они осуществлялись из РФ.

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"Мы рассчитывали на такую ситуацию, учитывая весь гибридный арсенал РФ, который она использует для дискредитации выборов. Обезвредили две террористические группы, которые имели связь с РФ. Наша киберполиции провела хорошую работу, поэтому у противника нет доступа к нашей системе, и он прекратил атаки", – подчеркнул глава МВД.

Напомним, сегодня состоялся второй тур выборов президента в Украине. По данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Петр Порошенко - 25,3%.

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