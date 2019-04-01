Аваков рассказал о нарушениях во время выборов президента
Начиная с 31 марта, зарегистрировано 2 605 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства
МВД обеспечило абсолютную чистоту и прозрачность избирательного процесса. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства..
"135 000 сотрудников подразделений МВД несли службу в усиленном режиме. Мы имеем беспрецедентный уровень безопасности и обеспечения прав на этих выборах", - сказал Арсен Аваков.
Глава МВД сообщил, что всего, начиная с 31 марта, зарегистрировано 2 605 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
"Открыто 61 уголовное производство. Все они не системные, иногда весьма незначительны. Превенция – символ этой избирательной кампании, основа работы МВД. Благодаря этому мы смогли предотвратить многие негативные факторы во время избирательной кампании: начиная от сетей, которые мы полностью побороли, и заканчивая отсутствием "каруселей", - отметил он.
Арсен Аваков также добавил, что наблюдаются попытки получить доступ к избирательной системе с российских ip-адресов.
"Впервые киберполиции была допущена ЦИК к работе по обеспечению безопасности информационной системы. Мы тщательно мониторим ситуацию двое последних суток. Пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов", - сказал он.
Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).
День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.
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