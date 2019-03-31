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Бельгия выбирает президента Украины: как голосует диаспора

Сегодня, 15:33

Участок в Брюсселе открылся вовремя, а первым свой голос за одного из кандидатов отдал водитель дипмиссии

Бельгия выбирает президента Украины: как голосует диаспора Новости Участок в Брюсселе открылся вовремя, а первым свой голос за одного из кандидатов отдал водитель дипмиссии

В Евросоюзе живет огромная украинская диаспора – 1,5 млн украинцев, и это только официально. Поэтому в столице ЕС, Брюсселе, открыта студия "Сегодня".

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Голосование на выборах президента Украины в этом городе началось вовремя – в 8:00 по местному времени, однако с утра члены наши соотечественники не особо спешили отдать свои голоса.

Избирательный участок находится в украинском посольстве, а первым проголосовавшим стал водитель дипмиссии Виктор Калиниченко, который признался в том, что специально планировал, чтобы так и было. Одними из первых проголосовали и посол Украины с супругой.

Но основная группа голосующих – это молодежь, которая учится в Бельгии. Молодые люди с уверенностью говорят о вере в то, что именно их голос сможет повлиять на исход всего результата в целом.

Но уделяет ли украинским выборам внимание европейская пресса? За неделю до начала голосования печатные СМИ более интересовала тема "желтых жилетов" и Brexit – украинские выборы не вспоминали.

Однако в Европарламенте эту тему не обошли стороной – провели дебаты на тему как прекратить войну и установить мир, а также озвучили шаги, на которые ожидают после президентских выборов.

Напомним, что первыми отдать свои голоса могли украинцы в Австралии – здесь участки открылись еще в 23 часа 30 марта по Киеву.

Однако, как оказалось впоследствии, на одном из австралийских участков после закрытия явка составила всего лишь 7,2% – отдать свои голоса решили лишь 125 человек из 1737.

Кроме того, сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 17:00, 19:00 и 23:00 . В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Па         нютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег Бельгия, брюссель, диаспора, выборы президента, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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