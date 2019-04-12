Более 150 тысяч украинцев временно изменили место голосования перед вторым туром

Процедуру временного изменения места голосования можно провести до 15 апреля включительно

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Более 156,6 тыс. украинцев временно изменили место голосования перед вторым туром выборов президента.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, место голосования без изменения места регистрации изменили 156 тыс. 618 украинцев, из которых 2 тыс. 735 человек из аннексированного Крыма, 34 тыс. 532 – из Донецкой области и 18 тыс. 322 человека – из Луганской.

Отмечается, что на участке зарубежного избирательного округа место голосования изменили 2 тыс. 405 украинцев.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования по выборам президента, которое состоится 21 апреля, процедуру временного изменения места голосования можно провести до 15 апреля включительно, обратившись в орган ведения Госреестра избирателей.

Кроме того, согласно документу, люди, которые по состоянию здоровья не могут прийти для голосования на избирательный участок, до 20.00 19 апреля могут подать в участковую избирательную комиссию по почте или через других лиц собственноручно написанное заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания, к которому прилагается справка из медицинского учреждения.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально объявила, что в Украине будет второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля.

Как мы уже писали, явка избирателей в первом туре президентских выборов составила 63,52% - свои голоса кандидатам отдали 18 893 879 человек. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Также сообщалось, что украинцам, которые собираются голосовать не по месту прописки, необходимо брать открепительных талон. Для этого необходимо до 15 апреля обратиться в отдел реестра избирателей. Помимо паспорта с собой будет иметь подтверждающий документ: договор аренды, справка с места работы, учебы, командировочный лист, билеты на транспорт.

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