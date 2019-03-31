Более 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки

Сменить избирательный адрес у украинцев была возможность до 25 марта

Более 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки 2019-03-31T11:56:40+03:00 Новости Сменить избирательный адрес у украинцев была возможность до 25 марта

По официальным данным, в Украине 34 млн 63 тыс. избирателей – это с учетом граждан на оккупированных территориях Донецкой и Луганской и аннексированного Крыма.

При этом до 25 марта у украинцев, в частности жителей оккупированных территорий, была возможность изменить избирательный адрес, если они хотели проголосовать не по месту регистрации. По данным Центральной избирательной комиссии, такой возможностью воспользовались более 315 тыс. человек.

Больше всего избирателей зарегистрированы в Киеве и Киевской области – 3,6 млн, а меньше всего в Черновицкой области – 690 тыс.

Напомним, что, по данным Центризбиркома, состоянием на 10:00 явка на выборах составила 5,5%.

Мы также писали, что за первые два часа голосования в полицию поступило 71 сообщение о нарушениях избирательного процесса.

Сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

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