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Более 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки

Сегодня, 11:56

Сменить избирательный адрес у украинцев была возможность до 25 марта

Более 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки Новости Сменить избирательный адрес у украинцев была возможность до 25 марта

По официальным данным, в Украине 34 млн 63 тыс. избирателей – это с учетом граждан на оккупированных территориях Донецкой и Луганской и аннексированного Крыма.

При этом до 25 марта у украинцев, в частности жителей оккупированных территорий, была возможность изменить избирательный адрес, если они хотели проголосовать не по месту регистрации. По данным Центральной избирательной комиссии, такой возможностью воспользовались более 315 тыс. человек.

Больше всего избирателей зарегистрированы в Киеве и Киевской области – 3,6 млн, а меньше всего в Черновицкой области – 690 тыс.

Напомним, что, по данным Центризбиркома, состоянием на 10:00 явка на выборах составила 5,5%.

Мы также писали, что за первые два часа голосования в полицию поступило 71 сообщение о нарушениях избирательного процесса

Сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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