Больше молодых лидеров: Порошенко раскрыл детали своей новой команды
В случае переизбрания на второй срок президент пригласит в правительство молодых лидеров территориальных общин
Если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на выборах следующего главы государства, он пересмотрит свою кадровую политику.
Об этом глава государства заявил во время дебатов со своим оппонентом во втором туре голосования, шоуменом Владимиром Зеленским, которые проходят на НСК "Олимпийском" в Киеве 14 апреля и на которые Зеленский не явился.
В случае своего переизбрания Порошенко обещает пригласить в свою команду молодых лидеров территориальных общин, показавших успехи во время реформы местного самоуправления и децентрализации.
"Места в нашей команде, в команде правительственной, в команде президентской, точно получат люди, которые имеют несколько характеристик. Это должны быть молодые люди. Это должны быть люди, которые очень хорошо себя проявили в программе децентрализации – лидеры объединенных общин, которые уже 2-3 года провели и доказали, что они могут защищать интересы общин и умеют построить с ними эффективный диалог. Имеют поддержку и доверие общин", – объяснил Порошенко.
Напомним, что президент пригласил Зеленского встретиться в эфире украинского телевидения 15 апреля и предупредил, что в случае неудачи пригласит его на дебаты также на следующий день.
Как мы уже писали, ранее Порошенко записал видеообращение к своему сопернику с призывом прийти на дебаты на НСК "Олимпийском" 14 апреля.
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