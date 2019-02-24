Борис Колесников: Александр Вилкул – единственный, кто сможет построить новую Украину

У Вилкула есть конкретный результат, говорит оппозиционный премьер

Борис Колесников / Фото: opposition.com.ua.

Борис Колесников: Александр Вилкул – единственный, кто сможет построить новую Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/24d/f72/5c724df723ce8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/24d/f72/5c724df723ce8.jpg 2019-02-24T10:00:00+02:00 Новости У Вилкула есть конкретный результат, говорит оппозиционный премьер

Жители Украины, и особенно Донбасса, нуждаются в скорейшей перезагрузке власти. И единственным человеком, который сможет вернуть нашу страну на путь созидания является Александр Вилкул.

Как сообщает сайт "Оппозиционного блока", об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционного блока", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Донецкую область, где он встретился с избирателями Константиновского района.

Он выразил уверенность, что жители прифронтовых районов как никто устали от политики, проводимой нынешней властью.

"В Донецкой области до ноября прошлого года было даже запрещено давать кредиты предприятиям из-за того, что это прифронтовая зона. И сейчас власти хотят, чтобы Донбасс голосовал за них? Это просто невозможно", – заявил председатель политсовета "Оппозиционного блока".

Он отметил, что Александр Вилкул прошел долгий профессиональный путь.

"Свой трудовой путь он начал с должности мастера на крупнейшем ГОКе Кривого Рога, и очень быстро благодаря личным качествам смог подняться до директора комбината. Затем он был губернатором Днепропетровской области, вице-премьером по вопросам ЖКХ, бился насмерть, но не позволил поднять тарифы для людей – это его большая заслуга. То есть он пробился сам, и он из нашего, промышленного круга. И это важно, потому что промышленнику мы можем доверять. У Александра Вилкула есть конкретный результат, и он высокий", – подчеркнул оппозиционный премьер.

Ранее сообщалось, что Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады с Донбасса .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Борис Колесников: Александр Вилкул – единственный, кто сможет построить новую Украину". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.