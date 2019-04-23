Брать пример с Макрона: польский депутат дал совет Зеленскому
Будущий украинский президент может поучиться у французского лидера, с которым у него есть много общего
Создавая собственную партию, лидеру второго тура президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому следует ознакомиться с опытом французского президента Эммануэля Макрона.
Так считает депутат Европейского парламента от польской правящей партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий.
"Это достаточно редкое явление, чтобы президент получил 3/4 голосов поддержки", – сказал он 23 апреля.
Чарнецкий провел параллели между двумя политиками, напомнив, что Макрон тоже был "неожиданностью" выборов, а после победы создал собственную партию "Республика, вперед".
Кроме того, евродепутат полностью исключает возможность того, что новый президент вернет Украине пророссийский курс.
"Наоборот – украинское общество единогласно голосует обеими руками за, поскольку украинцы работают в Польше, Германии, то есть на западе Европы. Поэтому не вижу никакой вероятности изменения курса. Что важно для Польши, так это сохранение европейского курса Украины. Польша заинтересована в существовании буферной зоны между ней и РФ, а таким буфером является Украина", – сказал евродепутат.
Напомним, что на данный момент Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Согласно ее данным, за Зеленского свои голоса отдали 73,22% граждан.
Кроме того, как мы уже писали, польские политики, включая президента Анджея Дуду, министра обороны Мариуша Блащака и ряд членов парламента поздравили Зеленского с победой.
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