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Брать пример с Макрона: польский депутат дал совет Зеленскому

Сегодня, 19:51

Будущий украинский президент может поучиться у французского лидера, с которым у него есть много общего

Фото: Getty Images

Создавая собственную партию, лидеру второго тура президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому следует ознакомиться с опытом французского президента Эммануэля Макрона.

Так считает депутат Европейского парламента от польской правящей партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий.

"Это достаточно редкое явление, чтобы президент получил 3/4 голосов поддержки", – сказал он 23 апреля.

Чарнецкий провел параллели между двумя политиками, напомнив, что Макрон тоже был "неожиданностью" выборов, а после победы создал собственную партию "Республика, вперед".

Кроме того, евродепутат полностью исключает возможность того, что новый президент вернет Украине пророссийский курс.

"Наоборот – украинское общество единогласно голосует обеими руками за, поскольку украинцы работают в Польше, Германии, то есть на западе Европы. Поэтому не вижу никакой вероятности изменения курса. Что важно для Польши, так это сохранение европейского курса Украины. Польша заинтересована в существовании буферной зоны между ней и РФ, а таким буфером является Украина", – сказал евродепутат.

Напомним, что на данный момент Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Согласно ее данным, за Зеленского свои голоса отдали 73,22% граждан.


Кроме того, как мы уже писали, польские политики, включая президента Анджея Дуду, министра обороны Мариуша Блащака и ряд членов парламента поздравили Зеленского с победой.

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Тег выборы, Польша, Зеленский, Макрон, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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Источник:

Польское радио

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