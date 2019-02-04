Бурбак: Парламент и коалиция должны сосредоточиться на честности и прозрачности выборов президента

Подкуп, фальсификации или админресурс больше никогда не должны определять исход выборов, говорит нардеп

Бурбак: Парламент и коалиция должны сосредоточиться на честности и прозрачности выборов президента 2019-02-04T14:06:00+02:00 Новости Подкуп, фальсификации или админресурс больше никогда не должны определять исход выборов, говорит нардеп

В предвыборный период Верховная Рада и Кабинет министров должны эффективно работать и гарантировать порядок в государстве.

Об этом во время согласительного совета заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщает пресс-служба партии.

"Предвыборная турбулентность не должна дестабилизировать государство. Парламент и правительство должны не только гарантировать порядок, но и продолжить принятие важных законов. В частности, закон о государственном языке, реформы в секторе нацбезопасности, продолжение энергетических и инфраструктурных реформ, обеспечения макроэкономической стабильности", – подчеркнул он.

"Парламент и коалиция также должны сосредоточиться на честности и прозрачности выборов президента. Подкуп, фальсификации или админресурс больше никогда не должны определять исход выборов. Это наша с вами задача", – подчеркнул руководитель фракции.

Бурбак также отметил, что парламент должен рассмотреть закон об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

"Мы должны поддержать министра внутренних дел Арсена Авакова. Он в очередной раз призывает парламент принять законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Затягивать с этим больше нельзя", – сказал Бурбак.

"Обращаюсь ко всем участникам президентских выборов. В предвыборном запале не забывайте: ложь, грязь, скандалы работают против каждого из вас. Против нас всех, против целого государства. Имейте выдержку и будьте ответственными. Война не закончилась, враг не отказался от своих планов. Ваши распри работают на врага и против Украины. Из выборов Украина должна выйти только сильнее. Ми это наша с вами задача", – резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".

Напомним, ранее Максим Бурбак заявил, что накануне съезда "Народного фронта" появилось много фейков.

Напомним, ранеев "Народном фронте" заявляли, что один из украинских телеканалов готовит низкопробную информационную провокацию против Максима Бурбака.

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